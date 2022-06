Transport aérien: pas prêts pour les billets à 500$

Pas si simple de réserver les nouveaux billets d’avion à 500 $ financés par le gouvernement Legault. Même Air Canada n’était pas prête cette semaine pour le lancement de ce programme censé faciliter l’accès aux régions.

Le Journal a pu constater qu’il faut s’armer de patience et de persévérance pour profiter du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR), qui entrait en vigueur mercredi dernier.

De toute évidence, le mot ne s’était pas passé chez le plus grand transporteur au pays. Le Journal n’a pas été en mesure de réserver un billet au rabais via la ligne téléphonique d’Air Canada.

« Il n’y a encore rien de confirmé », nous a répondu à tort la préposée, visiblement dans le néant.

« [Air Canada] est dans le [programme], mais on ne nous a donné aucune consigne, aucune direction. On n’émet pas ces billets-là encore et je ne sais pas quand ça va commencer », a-t-elle avoué candidement.

Problème sur internet

Autre écueil, cette fois sur le web. Air Canada ne permet pas pour le moment de profiter du billet à 500 $ pour les destinations comportant des escales. C’est le cas, par exemple, pour un citoyen de Québec désirant se rendre à Rouyn-Noranda, Bagotville ou Sept-Îles.

« Vu que le lancement du programme se faisait ce matin [mercredi] et que la logistique autour de celui-ci est complexe, nous avons privilégié les liaisons sans escale », a indiqué mercredi un porte-parole d’Air Canada qui ne s’est pas identifié. On assure cependant que la situation devrait rentrer dans l’ordre d’ici quelques jours.

Notre journaliste, qui prévoyait un voyage familial aux Îles-de-la-Madeleine, a finalement réussi à réserver un billet aller-retour avec Pascan Aviation.

Capture d'écran

D’autres obstacles attendent aussi les voyageurs, et il faut bien lire les petits caractères, a-t-il été possible de constater (voir plus bas).

Des ajustements

Au bureau du ministre des Transports, François Bonnardel, on reconnaît certaines difficultés, mais on assure que « d’une manière générale, ça se passe bien ».

« C’est le jour un d’un programme qui va durer cinq ans, alors c’est sûr qu’il peut y avoir des petits glitchs, mais on va s’ajuster et continuer de suivre la situation », a indiqué Jean-François Del Torchio, directeur des communications pour le ministre.

LE PROGRAMME EN BREF

Les vols admissibles doivent relier Montréal ou Québec et les régions, ou vice-versa.

Uniquement pour les déplacements personnels. Voyages pour le travail exclus.

Compagnies aériennes participantes : Air Canada, Air Creebec, Air Inuit, Air Liaison, PAL Airlines et Pascan Aviation.

Dans les 24 premières heures du programme, 1200 Québécois ont réservé des billets subventionnés, selon le ministre Bonnardel.

LA VIGILANCE EST DE MISE

Tous les transporteurs n’appliquent pas le rabais d’emblée. Par exemple, Air Canada exige qu’on le fasse manuellement via un encadré pour le moins subtil sur son site web. Chez PAL Airlines, il faut entrer un code promotionnel se trouvant sur une autre page web. Des voyageurs qui ne connaissent pas le programme se retrouveront fort probablement avec une facture beaucoup plus élevée que les 500 $ promis.

LIAISONS NON ADMISSIBLES

Même si un transporteur offre une liaison, il n’est pas dit que vous pourrez en profiter pour 500 $. Pour être admissible, il faut que la liaison soit offerte par la compagnie aérienne toute l’année et pas seulement l’été. Vous désirez visiter les Îles-de-la-Madeleine pour 500 $ à partir de Montréal ou de Québec ? Vous le pourrez avec Pascan, mais pas avec Air Canada. Pour le découvrir, vous devrez... faire des essais et erreurs ! D’ailleurs, oubliez Expédia, Google et autres comparateurs pour trouver l’horaire qui vous convient ; il faut magasiner directement sur le site du transporteur pour espérer profiter de la promotion.