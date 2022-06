Une nouvelle compilation sur Leonard Cohen

Plus de cinq ans après son décès, le célèbre auteur-compositeur montréalais Leonard Cohen continue de faire parler de lui. Cette fois-ci, c’est pour la sortie d’un nouveau disque d’anthologie de 17 de ses chansons les plus marquantes en carrière.

Suzanne, Chelsea Hotel #2, Famous Blue Raincoat et You Want It Darker se trouvent toutes sur cette compilation qui a toutefois étrangement oublié So Long, Marianne. Une version inédite en concert de Hallelujah, captée à Glastonbury en 2008, ouvre l’album.

La compilation est disponible dès maintenant en version numérique et paraîtra cet automne en versions CD et double vinyle bleu translucide en édition limitée.

Leonard Cohen : Hallelujah & Songs from His Albums se veut un complément au nouveau documentaire Hallelujah : Leonard Cohen, A Journey, A Song. Le film sera présenté en avant-première au festival de Tribeca le 12 juin. Il a aussi été sélectionné aux festivals de Venise et Telluride.

Dans ce documentaire, on explore de manière approfondie l’héritage de l’artiste québécois à travers son intemporelle chanson Hallelujah. Des amis proches de Cohen y témoignent.