Une page d’histoire au Louis-Després

Éveline Lépinay a écrit une page d’histoire du Louis-Després Invitation en signant le quatrième titre de sa carrière.

Dans les 25 ans du tournoi qui regroupe les meilleures raquettes de la région de Québec, Lépinay est la première à remporter quatre titres tant chez les femmes que chez les hommes.

Dans une finale chaudement disputée, qui s’est étirée sur 2 h 15 min, vendredi au club Avantage, Lépinay a surmonté un début de match difficile pour l’emporter en trois manches de 2-6, 7-5 et 7-5 devant la favorite du tournoi Mireille Moreau qui était elle aussi à la recherche d’un quatrième titre après avoir remporté les trois dernières éditions en 2017, 2018 et 2019.

Pandémie oblige, le tournoi n’avait pas été présenté au cours des deux dernières années.

« C’est mon titre le plus spécial parmi les quatre, a mentionné Lépinay. C’est la plus belle finale dans laquelle j’ai été impliquée au Louis-Després. En 16 ans de tennis, c’est aussi l’un des matchs les plus difficiles dans lequel j’ai été impliqué. »

Plus jeune championne du Louis-Després en 2010 alors qu’elle n’était âgée que de 14 ans, Lépinay s’est aussi imposée en 2013 et en 2016, mais elle avait fait l’impasse sur l’événement au cours des deux dernières années.

« Je n’ai recommencé le tennis que cette année à raison d’une fois par semaine, a-t-elle souligné. C’est difficile de se trouver des ligues pour les 18-35 ans. Après le tennis, j’ai débuté le CrossFit. »

« J’aurais dû faire les deux quand je jouais au tennis, a-t-elle ajouté. Je suis plus forte et mes coups sont plus puissants même si je n’ai pas la forme de tennis. »

Après une longue soirée sur le terrain, Lépinay prendra part à une compétition de CrossFit ce matin à Montréal. Elle est qualifiée pour les nationaux qui se dérouleront en septembre.

Des fleurs pour la gagnante

Porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval et ancienne des Huskies de UConn dans la NCAA, Moreau a rendu hommage à son adversaire.

« Éveline a été plus tough que moi, a-t-elle expliqué. Elle est plus en forme que moi et elle a été meilleure dans tous les aspects. Elle ramenait tous les coups et ça devenait difficile mentalement de ne pas être en mesure de terminer les points. En plus d’être solide en défensive, elle était en mesure d’attaquer. Elle a présenté un jeu complet. »

Malgré une victoire facile au premier set, Moreau savait que son adversaire ne baisserait pas les bras.

« Je connais Éveline depuis longtemps et je sais que c’est une joueuse coriace, a-t-elle indiqué. Je suis déçue parce que je voulais gagner, mais je vais me retrousser les manches. »

De son côté, Lépinay croyait en ses chances même si elle ne joue qu’une fois par semaine.

« Quand je me suis inscrite au tournoi, c’était dans l’esprit de gagner, a-t-elle affirmé. Je suis hyper contente. J’ai raté plusieurs coups en première manche et je savais que j’aurais une chance si je pouvais éliminer les erreurs. En avance 4-2 en deuxième manche, j’avais l’occasion de porter la marque à 5-2, mais Mireille a réduit l’écart. J’ai alors commencé à douter de mes chances. »

Absente du Louis-Després Invitation depuis 2017, Lépinay a l’intention de revenir défendre son titre l’an prochain.

« J’aime beaucoup cet événement. À Québec, le Louis-Després est le Noël du tennis alors que tout le monde se réunit. »

Au moment d’écrire ces lignes, la finale masculine opposant le favori Maxime St-Hilaire et Elliot Bisson venait à peine de débuter. Champion canadien chez les U-14 et les U-16 au cours des dernières années, St-Hilaire dispute son premier Louis-Després alors que Bisson a remporté le titre en 2016.