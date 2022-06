Une transaction bénéfique pour Bitten

Will Bitten sera motivé plus que jamais, ce soir, alors que son équipe, les Thunderbirds de Springfield, affrontera le Rocket de Laval lors du premier match de la finale de l’Association de l’Est de la Ligue américaine.

Si le nom de Bitten sonne une cloche à certains amateurs, c’est normal. Il a été un choix de troisième tour du Canadien en 2016. Toutefois, il n’a jamais eu l’occasion de disputer une seule saison au sein de l’organisation montréalaise.

Il avait été échangé au Wild du Minnesota avant la fin du camp d’entraînement en 2018. Le directeur-général Marc Bergevin avait alors obtenu le défenseur Gustav Olofsson.

«Je me souviens encore des paroles de Bergevin lorsqu’il m’a annoncé la transaction, a expliqué Will Bitten lors d’un entretien téléphonique avec le Journal plus tôt cette semaine. Il m’avait dit que le hockey était une business et qu’il avait besoin d’un défenseur gaucher pour commencer la saison.

«Le prix à payer, c’était moi. J’étais déçu parce que je n’avais pas eu la chance de montrer ce que je pouvais faire au niveau pro. Par contre, c’est flatteur de savoir qu’une autre équipe te désire.»

Par la suite, même s’il a été rappelé par le Wild à quelques reprises durant ses quatre années au sein de cette organisation, il n’a pas disputé un seul match dans la LNH.

«J’ai fait partie de l’escouade de réserve durant les séries. J’étais très proche de mon rêve.»

Direction Springfield

Cette saison, Bitten a été échangé de nouveau. Cette fois, il a pris la direction de Springfield, filiale des Blues de Saint-Louis.

«J’avais connu un bon match contre les Blues lors du calendrier préparatoire, a expliqué. Ils étaient à la recherche d’un joueur avec mon style de jeu.

«Ce fut bénéfique parce que je viens de connaître ma meilleure saison en carrière dans la Ligue américaine. J’espère pouvoir marquer des points en prévision de la saison prochaine. J’aimerais bien faire le saut dans la LNH.»

Pour revenir à son style de jeu, Bitten aime déranger l’adversaire à sa façon. Sur la patinoire, on a l’impression de voir un jeune Brendan Gallagher.

«Mon style est bâti pour les séries. Il y a des joueurs qui sont bons en saison régulière. Moi, ce sont les séries. Je suis un joueur qui est là pour aider mes équipes à gagner des coupes.»

Une série excitante

La série entre le Rocket et les Thunderbirds commence ce soir au MassMutual Center de Springfield. Bitten ne tient plus en place.

«Quand j’ai vu que Laval avait éliminé Rochester, je suis devenu plus excité, a souligné Bitten. C’est une source de motivation additionnelle pour moi, Charlie (Lindgren) et Matthew (Peca).

«Je n'ai pas besoin de cela pour donner mon 100% sur la patinoire. Par contre, je vais peut-être ajouter un 20 % de plus pour cette confrontation.»

Avec ses compagnons de trio Mackenzie Maceachern et Dakota Joshua, il prend un malin plaisir à déranger l’adversaire. On peut s’attendre à ce qu’ils fassent sentir leur présence lors de cette série.

Pour ce qui est l’équipe, les Thunderbirds sont confiants en prévision de ce choc contre Laval.

«Nous avons un groupe tissé serré et motivé, a mentionné l’attaquant de 23 ans. Nous savons que les trois matchs à Laval seront présentés à guichets fermés. Nous sommes excités et on a hâte que ça commence.»