Variole du singe : 77 cas au Canada, situation «préoccupante» au Québec

Le Canada comptait vendredi 77 cas confirmés de variole du singe, quasiment tous détectés au Québec, où la situation est jugée «préoccupante» par les autorités.

• À lire aussi: En contact avec un malade de la variole du singe, un Montréalais raconte son expérience

• À lire aussi: Variole du singe : 21 cas aux États-Unis, plus de 700 dans le monde

• À lire aussi: 52 cas de la variole simienne recensés au Québec

Le pays avait confirmé ses deux premiers cas le 20 mai dans la province francophone.

Une situation jugée «préoccupante», a expliqué le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de l’agence de santé publique fédérale, lors d’une conférence de presse. Les autorités craignent notamment «de voir des cas se développer dans les familles et toucher des femmes enceintes ou de jeunes enfants», a-t-il ajouté.

Le Dr Njoo a également précisé que cette propagation «ne se (limitait) pas à un groupe ou un milieu en particulier» et pouvait donc atteindre «toute personne, peu importe son identité de genre ou son orientation sexuelle».

Des vaccins contre la variole ont été livrés à la province. Ils peuvent être efficaces pour protéger les cas contacts, car il n’existe pas de traitement contre la variole du singe, qui se guérit généralement d’elle-même.

La variole du singe est une maladie le plus souvent bénigne, mais sa diffusion en dehors des zones endémiques telles que l’Afrique de l’Ouest reste une source de préoccupation.

Plus de 550 cas dans 30 pays principalement européens -- où la maladie n’est pas endémique et n’apparaît que très rarement -- ont été signalés à l’OMS depuis le début de la multiplication actuelle de cas il y a près d’un mois.

Cette maladie infectieuse se caractérise par l’apparition d’éruptions cutanées, qui peuvent être douloureuses, notamment si elles se trouvent dans des zones sensibles comme les organes génitaux.

La transmission nécessite un contact étroit et prolongé entre deux personnes, et se fait principalement via la salive ou le pus des lésions cutanées formées au cours de l’infection.