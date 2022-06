BOUTIN, Jacqueline Noël



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 31 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Noël Boutin épouse de feu Roch Boutin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 10 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Manon Lemay), Gilles (Nancy Bouffard) et Pierre (Karine Dugal); ses petits-enfants : Sarah et Vicky (Benjamin Lemieux); ainsi qu'Alexandra (Richard Feliciano) et feu Audrey-Anne, Marianne et Raphaël (Sarah Haloui), son frère Valère (Andrée Crevier), sa sœur Simone, ainsi que ses belles-sœurs Jeannine, Carole et Noëlla. Elle est allée rejoindre Roch (son amoureux éternel), sa mère Alice Fournier, son père Adélard Noël, sa sœur Diane et ses frères Roger, Réal et Gérald et plusieurs autres êtres chers. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Pour leurs bons soins et accompagnement, la famille tient à remercier les médecins et le personnel soignant de l'Hôpital (particulièrement Dre Julie Milot et Dr François Maltais) ainsi que Martin Vézina et ses collaborateurs du CLSC. Au lieu d'offrir des fleurs, les gens qui le désirent sont invités à faire un don au Centre de pneumologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec via le site web : https://fondation-iucpq.org/je-donne/