SAMSON, Jacques



À l'Hôpital Enfant-Jésus de Québec, le 26 mai 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jacques Samson, époux de Mme Hélène Roy. Il demeurait à St-Michel de Bellechasse. La famille recevra les condoléancesSes cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants : Yannick, Frédéric (Mireille Routhier) et leur mère Colette Perron; les enfants de son épouse : Michel (Eliane Gaudreau), Philippe (Julie Leclerc); ses petits-enfants : Jérémie, Juliette (Francis Falardeau Pageau), Léane, Samuel, Charlie-Ann et Maxim. Il était le frère de : Jean Samson (Diane Giroux) et Nicole Blanchette. De la famille Roy, il était le beau-frère de : Denis (Danielle Drolet), Andrée (Chantal Rancourt), Jacques (Myriam Cantin), Claude (Joann Hamel), feu Lucie (Yves Poisson, Danielle Gagné) et Geneviève. Remerciements à l'équipe du CLSC de St-Gervais, au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Enfant-Jésus ainsi qu'à Marie Delagrave pour son amitié précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, www.fondationduchudequebec.org. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :