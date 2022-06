3 idées pour une virée à Laval cet été

Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou combler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur Laval.

Illumi en sandales

Tourisme Laval / Sébastien St-Jean

Envie d’illuminer vos nuits d’été? Le parcours sons et lumières Illumi ouvrira ses portes du 22 juin au 6 août 2022. C’est la première fois depuis ses débuts, il y a trois ans, que cette production de Cavalia sera proposée durant la saison estivale. En tout, les visiteurs découvriront des milliers de structures lumineuses divisées en 19 tableaux thématiques, comme «La Terre vue des Martiens», «Les araignées écarlates» ou encore «Le royaume jurassique». Le parcours «Illumi en été» fait trois kilomètres de long, peut se découvrir à pied ou en voiture et regroupe un total de 25 millions d’ampoules DEL. De quoi en mettre plein la vue, c’est le cas de le dire.

Escale au nouveau Grand Hôtel Times

Tourisme Laval / Sébastien St-Jean

Times est une chaîne hôtelière québécoise qui a vu le jour en 2005. Le Grand Hôtel Times de Laval, lui, a ouvert ses portes en juin 2021 dans le quartier Centropolis, à deux pas des nombreux magasins, restaurants et attractions de l’endroit. Tout récent, l'hôtel compte 143 chambres modernes, une piscine intérieure, un petit bar et plusieurs salles de réunion au 12e et dernier étage. Un restaurant devrait y ouvrir prochainement.

Crédit: Tourisme Laval

Au printemps, les amateurs de tulipes (et de selfies) se rendent en grand nombre dans les champs de l’entreprise Tulipes.ca, notamment présente sur la rue Principale à Laval. Mais ce n’est pas le seul endroit à proposer l’autocueillette de fleurs dans la région. En août, la ferme Forget, qui offre la récolte de petits fruits tout l’été, vous permet de venir cueillir des tournesols ainsi que des zinnias à même ses terres multicolores.

Autre option? Les Serres Cléroux proposent normalement l’autocueillette de glaïeuls durant le mois d’août. Mise à jour 2022 à surveiller sur leur page Facebook.