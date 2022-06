30 jours pour te détester: jouer à l’amoureuse pour un mois

Autrice de nombreux best-sellers, tant pour les adultes que pour la jeunesse, Catherine Bourgault a imaginé qu’une femme dont le conjoint est dans le coma accepte de tenir le rôle d’une amoureuse pour redorer l’image publique d’un individu imbuvable dans son nouveau roman, 30 jours pour te détester. Léa Plante, héroïne de cette nouvelle histoire, en aura pour son compte.

La vie n’est pas facile pour Léa Plante. À la suite d’un accident, son conjoint James est plongé dans le coma et ses chances de se rétablir sont presque nulles. Heureusement, elle peut compter sur le soutien moral de sa meilleure amie, Alice.

Mais lorsque celle-ci lui demande un service de la plus haute importance, les choses se compliquent. Alice est avocate et un de ses clients doit refaire son image publique pour accéder à la tête d’une entreprise. Léa, à contrecœur, accepte de jouer l’amoureuse factice pour le prochain mois et multiplier les apparitions publiques en sa compagnie.

Son faux amoureux, Adam, est méprisant et hautain. Léa entreprend d’amadouer la bête, mais ce ne sera pas une tâche facile, car elle le trouve très séduisant. Elle se donne un mandat clair : 30 jours pour le détester complètement, mettre de côté tout projet sentimental avec lui et retourner auprès de James.

Humour et drame

Dans ce nouveau roman, Catherine Bourgault avait envie de jumeler quelque peu la vulnérabilité et l’humour, explique-t-elle, en entrevue. « Je fais beaucoup d’humour avec mes séries Danger et SOS. Je fais des romances plus déchirantes, avec L’appart et Je t’aime... moi non plus. J’avais envie de “mixer” les deux.

« Il y a une touche d’humour, qui est ma signature, mais aussi de la romance et de la vulnérabilité. Il y a des moments où on a envie de pleurer et des moments où on a envie de rire et de sourire. Je suis partie avec cette idée et au lieu de faire une romance classique, où il y a une montée des émotions, c’est un peu l’inverse. »

Elle explique. « Le conjoint de Léa est dans le coma depuis plusieurs mois. Elle vit avec ça. Adam, on pourrait le prendre pour un enfant gâté arrogant qui ne semble pas faire grand-chose de sa vie. Un baveux. On se rend compte que les deux sont très vulnérables, à leur façon. Adam est pris pour reprendre l’entreprise familiale, mais ça ne lui tente pas pantoute. »

Léa se retrouve engagée pour jouer le rôle d’une blonde qui doit redorer l’image d’Adam.

« Elle doit passer 30 jours, théoriquement, avec lui. Dès le départ, elle sait qu’il y a une attirance entre eux et se dit qu’elle a 30 jours pour le détester, sinon, elle ne sera jamais capable de le quitter et elle doit retourner au chevet du conjoint. »

Débats intérieurs

Catherine Bourgault ajoute que d’autres informations sont présentées au fil de l’histoire, qui viennent mettre en lumière des situations difficiles, des sentiments de culpabilité et des débats intérieurs.

« Les deux personnages vont s’apporter beaucoup l’un et l’autre et ça crée une tension. »

La romancière a aimé explorer les tensions, les dilemmes moraux. « Moi, je suis vraiment quelqu’un de fidèle, dans la vie, et j’étais moi-même déchirée par ce que Léa devait vivre. Je me suis laissé porter par l’histoire et je me suis fait prendre au jeu. »

Elle a regardé plusieurs documentaires sur le coma pour écrire son roman.

« J’ai aussi beaucoup lu là-dessus. Il y a quelques films qui en parlent. Léa est beaucoup dans le sentiment de culpabilité par rapport à ce qui s’est passé. C’est un sujet sérieux, mais je ne l’ai pas abordé de façon mélodramatique. »

♦ Catherine Bourgault a publié plusieurs best-sellers dont Je t’aime... moi non plus, L’appart de ma nouvelle vie et L’appart des amours perdus, la série Les Voisines et plusieurs autres titres.

♦ Elle écrit aussi la série jeunesse à succès OMG !

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Qu’est-ce que tu dirais de passer un mois à Montréal ? propose Alice avec un enthousiasme démesuré.

Je lève les yeux au ciel.

Elle a toujours cette façon de parler sans rien dire.

— Mais encore ?

— J’ai un client qui doit refaire son image publique. J’ai besoin que tu sois sa blonde pendant un certain temps. »