35 ans de petits miracles...

C’est demain, en direct du Théâtre Capitole de Québec, que sera diffusé le 35e Téléthon Opération Enfant Soleil. Le coup d’envoi de la journée sera donné à 9 h, avec toute l’équipe de l’émission Salut Bonjour Week-end, pour une heure spéciale consacrée au Téléthon, qui se poursuivra ensuite de 12 h 30 à 22 h sur les ondes de TVA. À l’animation de ce grand rendez-vous, on retrouvera: Annie Brocoli, Maxime Landry, Camille Dg, Alain Dumas, Anick Dumontet, Louis-Georges Girard, Josée Lavigueur et Madame Labriski, en plus de précieux ambassadeurs d’Opération Enfant Soleil qui ont participé à différents tournages, dont Eve-Marie Lortie, Arthur L’aventurier, Annie-Soleil Proteau et Félix-Antoine Tremblay. Vous aurez plusieurs façons de donner : par téléphone en composant le 1 833-9 ENFANT; en visitant le telethonenfantsoleil.ca pour faire un don en ligne ou en textant ENFANT au 20222 pour donner 10$, ou SOLEIL pour donner 25$.

Trois ans déjà!

Photo courtoisie

L’équipe de la Distillerie des Appalaches a reçu des partenaires, quelques personnes des médias et plusieurs amis(es), le 26 mai dernier dans ses locaux de la rue des Riveurs, dans le parc industriel de Lauzon, lors d’un «6 à 8» sympathique afin de les remercier de leur support depuis la création de la distillerie en 2019. En moins de trois ans, l’entreprise lévisienne s’est solidement implantée sur la scène québécoise des spiritueux en raflant plusieurs prix dans le cadre de compétitions internationales de gin. Offrant aux consommateurs un éventail de 10 produits, dont un amaretto, un gin sans alcool et une vodka, le président fondateur de la distillerie des Appalaches, Dave Ricard, a profité de cette soirée pour faire découvrir la nouvelle boutique où les amateurs de gin retrouveront l’ensemble des produits Kepler et produits dérivés reliés au gin. Sur la photo, le président Dave Ricard (au centre) est entouré de Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et Fleur Paradis, conseillère municipale District 14, Lauzon. Renseignements: https://distilleriedesappalaches.com.

La vision de Laurent Godbout au MNBAQ

Photo courtoisie

Quelque temps après avoir dévoilé sa nouvelle offre culinaire, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) vous invite à profiter d’un menu imaginé avec toute la passion et le raffinement que l’on connaît au réputé chef Laurent Godbout (photo) reconnu tant au Québec, en Amérique du Nord, qu’en Europe. Évoluant au gré des saisons, des derniers arrivages, des tendances culinaires et même des expositions thématiques du Musée, le menu signé Laurent Godbout se veut à la fois recherché, simple et surprenant, tant par la présentation que par les saveurs. La table est mise dès maintenant au magnifique restaurant Café Québecor du pavillon Pierre Lassonde.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 4 juin 2021. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle annoncent la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, née dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jonathan Huberdeau (photo) attaquant des Panthers de la Floride de la LNH, 28 ans... Angelina Jolie, actrice américaine, ex-épouse de Brad Pitt, 46 ans... François Beauchemin, ex-défenseur québécois de la LNH (Anaheim) 41 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 juin 2021: Clarence Williams III (photo), 81 ans, acteur américain connu pour son rôle de Linc Hayes dans la série télévisée The Mod Squad (1968-1973)... 2018: Dwight Clark, 61 ans, ancien joueur emblématique des 49ers de San Francisco (1978-1987)...