BÉDARD BERGERON, Monique



À Québec, le 22 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Monique Bédard, fille de feu Martin Bédard et de feu Marguerite Méthot. Elle est partie rejoindre son mari, feu Florian Bergeron, et son compagnon des 25 dernières années, feu Gérard Demers.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Clément (Céline Auger), Denys (Louise Boissonneault), Karole (Jean-Louis Labbé), Jocelyne (Robert Archambault), Roger, Ginette, (feu Raymond Marcil), Pier, Danielle et Lucie-Chantale (feu Jacques Lemay, feu Georges Welch); ses petits-enfants: Annie, feu Patrick, Alexandre, Isabelle, Julie, Jean-François, Christian, Sébastien, Philippe, Félix, Olivier, Marc-Antoine, Marie-Pier, Katherine, Andréanne, Sarah Jeanne "Clodelle" et arrière-petits-enfants; ses sœurs: Lucille (feu Robert Ferland), Pauline (feu Maurice Nadeau) et Angèle (André Guillot), ainsi que tant dans la famille des Bédard que celle des Bergeron, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Rita (feu Maurice Jean), feu Gisèle (feu Armand Côté), feu Jean-Paul (feu Rita Boucher), feu François (Jeannine Bergeron), feu Marcel (Rita Genest), feu Léon (Dolorès Marchand) et feu André (Pierrette L'Italien). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 2e étage du CHSLD de Notre-Dame-de-Lourdes, tout particulièrement madame Chantale Hubert et son équipe, pour leur bienveillance, leur empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com