LAFLAMME, Jacques



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du Dr Jacques Laflamme (époux de feu Louise Richard), à l'âge de 87 ans. Il nous a quittés le 25 mai 2022 à la Maison Michel-Sarrazin. Il était le fils de feu Charles Laflamme et de feu Jeannette Fortin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil sa conjointe Louise Gendron; ses enfants: Anne-Marie (Éric Amyot) et Dominique (Evan Price); ses petits-enfants: Sophie Amyot (Jean-François Laroche), Elisabeth Amyot (Kasper Varmuza), Nicolas Price et Annabelle Price; ses sœurs: Margot (feu Talbot Déry), Claire et Pauline (André Lamothe) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s, dont les fils de sa conjointe: Marc (Joséphine De Groot), André (Sonia Faucher), Philippe et Jean-François Beaudet, ainsi que leurs enfants. Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur professionnalisme et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Michel Sarrazin,124-801, Grande Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1, 418 687-6084 - en ligne au www.michel-sarrazin.ca/don-en-memoire et/ou à Parkinson Région de Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 218-245, rue Soumande, Québec (Qc) G1M 3H6, 418 527-0075 - en ligne au www.prqca.ca