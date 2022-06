DE BILLY, Georgette Samson



Mourir est bien peu de chose quand on continue à vivre dans le cœur des autres.À son domicile et entourée de l'amour des siens, le 26 mars 2022, est décédée madame Georgette Samson, épouse de monsieur Claude de Billy et fille de feu dame Adrienne Dumas et de feu monsieur José Samson. Native de Lauzon, elle demeurait à Québec (secteur Beauport).Outre son époux, elle laisse dans le deuil, sa fille Martine (Normand Gouin), sa sœur Lise (feu Brian Devine, feu Gilles Barbeau); ses belles-sœurs: Marielle Mercier (feu Pierre Samson), Huguette Moreau (feu Simon Samson), Charlotte de Billy (feu Yvan Roberge) et Marthe Boissinot (feu Marc de Billy); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mont- Marie à Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.