BOUCHARD, Angèle Côté



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Angèle Côté, épouse de feu monsieur Bernardin Bouchard, fille de feu Benjamin Côté et de feu Année Boucher. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 16 h 30 à 18 h.Elle laisse dans le deuil, ses fils: Claude Bouchard, Gilles Bouchard (Dominique Carrier) et Yvon Bouchard (Marie Poulin); ses petits-enfants: Isabelle Fortin (Martin Dubé), Maxime Bouchard (Laurence Rousseau), Laurie Bouchard (Vincent Grandmaison), Jean-François Bouchard (Laurence Lacombe-Parent), Marc-André Bouchard (Véronique Parent) et Mathieu Bouchard (Andrada-Alexandra Surdila); ses arrière-petits-enfants: Édouard, Juliette, William, Charlotte et Damien; son frère et ses sœurs: Germain (feu Micheline Fillion), Charlotte (feu Claude Tremblay) et Françoise (Bobby Orlandeau); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org