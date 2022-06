LABBÉ, Diane L'Heureux



À son domicile, le 22 mai 2022, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Diane L'Heureux, épouse de M. Martial Labbé, fille de feu Daniel L'Heureux et de feu Armande Marcoux. Elle demeurait à Vallée-Jonction. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mathieu (Laureanne Khouri), feu Frédéric et Alexandre (Marie-Chantal Grégoire); ses petits-enfants: Flora et Colin Labbé. Elle était la sœur de Conrad L'Heureux (feu Diane Dorval), Léna L'Heureux (Lionel Larose) et Louise St-Martin (Robert Brunet). Elle était la belle-sœur de feu Martine Labbé (feu Alain Cauchon), Roger Labbé (Marcel Raymond) et Claudette Couture. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche, le 5 juin de 13 h 30 à 16 h, lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Vallée-Jonction) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Qc, G0S 2V0) https://psfdb.ca/