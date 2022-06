CANTIN, Suzanne



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 20 mai 2022, est décédée madame Suzanne Cantin. Née le 5 décembre 1934, elle était la fille de feu Alexandrine Duclos et feu Joseph Alphonse Cantin. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-François (Irene Ng), sa fille Marie Claude, ses deux petits-enfants : William et Solène. Elle était l'épouse en premières noces de Jean-Marie Ferland et en deuxièmes noces de William Edward Carruthers.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.. Outre ses enfants et petits-enfants, Suzanne laisse dans le deuil sa soeur Colette (feu Clément Vallières, feu Jean-Paul Couture) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle était la soeur de Madeleine (Paul Morency), Lucien (Andrée Labrecque), Thérèse (Gérard Gilbert), Philippe (Clémence Poulin), Georgette (Georges Moran), Monique et Clément (Ginette Bernard), tous décédés. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Ferland. D'une grande générosité, Suzanne a toujours été présente pour ses proches. Mère protectrice et aimante, elle a transmis des valeurs inestimables que sont le respect de soi et la loyauté. Femme d'affaires accomplie, elle a été un modèle de persévérance et était reconnue pour ses idées créatrices. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur.