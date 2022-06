Ghislaine Daigle Drapeau





À l'Hôpital Jeffery Hale, le 18 mai 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Ghislaine Daigle, gentiment surnommée par ses proches Ti-Pouce. Elle était la fille de feu M. Arthur Daigle et de sa mère adorée feu Mme Julienne Savard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil Julie Langlois, sa fille de cœur ainsi que le petit Ted, qu'elle aimait comme son petit-fils.Ghislaine vouait un amour inconditionnel à ses 9 sœurs et 4 frères : feu Léo (feu Thérèse Thomassin), feu Jacqueline (feu Laurent Picard), feu Maurice (feu Gertrude Amyot), Rita (feu Charles Pissinis), Gemma (feu Roger St-Michel), feu Lucia, Pierrette (feu Michèle Aubert), feu Diana (feu Jacques Roberge), feu Sr. Monique c.n.d, Denise (feu Yvon Légaré), feu Marcel (Denise Alain) Raymonde (feu Ted Langlois jr.) et Georges (Renée Lafrenière).Elle laisse aussi dans le deuil ses voisin(e)s qu'elle considérait comme des ami(e)s précieux.Ghislaine a travaillé plus de 41 années pour GE Canada et profitait paisiblement de sa retraite.Beaucoup de neveux et nièces de la famille Daigle et Drapeau ainsi que les enfants de son voisinage se souviendront de tante Ti-Pouce, par ses nombreuses attentions.Elle est partie rejoindre tous ceux qu'elle chérissait tant. Les gens qui s'aiment savent s'attendre.Julie et la famille Daigle remercient la Dre Pascale Bernard ainsi que le personnel soignant de l'hôpital Jeffery Hale pour la qualité du respect de la personne et les très bons soins prodigués avec affection et tendresse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. 4715 Av. des Replats, Québec, QC G2J 1B8