BARBEAU, Monique



Au Centre d'Hébergement de l'Hôpital Général de Québec, le 20 avril 2022, est décédée paisiblement madame Monique Barbeau St-Laurent, à l'âge de 92 ans et 6 mois. Elle était l'épouse bien-aimé de feu monsieur Raymond St-Laurent. Elle était la fille de feu Albert Barbeau et de feu Marie-Louise Guillot.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ignace-de-Loyola à Giffard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Yvan Larochelle), André (Andrée Forget), Sylvie (Gilles Boilard); ses petits-enfants: Valérie (Stéphane Bolduc), Audrey-Ann (Gabriel Tremblay), Charles-Éric (Marie-Ève Maguire), Pascal; ses deux arrière-petits-enfants adorés: Rébecca et Jules; son beau-frère Michel St-Laurent et sa belle-soeur Gilberte St-Laurent, de nombreux parents, neveux, nièces, cousins et amis. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de Place Alexandra et du Centre d'hébergement de l'Hôpital Général de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, tél.: 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org, site web: www.fondation-iucpq.org.