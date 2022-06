OLIVIER, Brigitte



À l'Hôpital Chauveau, le 11 mai 2022, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Brigitte Olivier, épouse de monsieur Pierre Desjardins, fille de feu Marielle Nolet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre; ses enfants : Laurie Desjardins, Philippe Desjardins (Elizabeth Coveney) et Catherine Desjardins (Alexandre Archambault); ses petits-enfants : Sam-Eli, Sophie et Sarah; sa sœur France Olivier (Jean Noël), ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'a précédée son frère Jean Olivier. La famille tient à remercier très sincèrement les Drs Michelle Lavoie, Catherine Doyle et Mélanie Létourneau, l'équipe du CLSC ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre des maladies du sein : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/CMS/