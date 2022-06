DUHAMEL, Maurice



À Québec, le 19 mai 2022 est décédé à l'âge de 92 ans, monsieur Maurice Duhamel, fils de feu Joseph Duhamel et de feu Marie-Anne Collard. Il laisse dans le deuil, ses fils Gérald (Marie-Claude) et Ronald (Jacinthe), et sa fille France, ainsi que ses deux petits-enfants, Benoit Duhamel et François Duhamel (Maria) de même que ses arrière-petits-enfants Victoria, Benjamin et Raphaël. L'ont prédécédé, la mère de ses enfants feu madame Armande Dubois, sa fille Nathalie et son fils Richard.La crémation a été confiée auUn merci tout spécial à Marie-Josée Gagnon, préposée au département de cardiologie du CHUL de Québec pour son humanité, sa bonté et les bons soins prodigués à monsieur Duhamel.