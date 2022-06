Blue Jays: une nouvelle marque personnelle pour Jose Berrios

Fouetté par le passage de son ancienne équipe à Toronto, Jose Berrios a atteint un sommet personnel avec 13 retraits sur des prises, samedi, ce qui a aidé les Blue Jays à vaincre les Twins du Minnesota par le pointage de 12 à 3.

Au-delà de cette nouvelle marque, c’est la force de caractère de Berrios (4-2) qui a retenu l’attention. Après un mois de mai difficile au cours duquel il avait concédé au moins cinq points dans trois de ses cinq départs, il aurait bien pu s’écraser lorsqu’il a permis deux points d’entrée de jeu dans le match du jour.

Jorge Polanco a en effet claqué un circuit de deux points à ses dépens en première manche. Mais Berrios n’a ensuite donné qu’une frappe en lieu sûr supplémentaire, concluant sa journée de travail après la septième manche.

Berrios s’est donc amusé face à plusieurs anciens coéquipiers. Rappelons que les Jays avaient acquis le lanceur, le 31 juillet 2021, en retour des espoirs Simeon Woods Richardson et Austin Martin. En relève, Julian Merryweather et Trent Thornton ont complété le travail pour officialiser la neuvième victoire au cours des 10 dernières sorties de la formation torontoise.

Circuit pour Guerrero fils

L’attaque des Blue Jays fonctionne à plein régime par les temps qui courent et la situation n’a guère été différente samedi. Bo Bichette a donné le ton avec une longue balle en solo dès le premier tour au bâton pour réduire l’écart à un point. Alejandro Kirk et Vladimir Guerrero fils l’ont imité plus tard, étant pour leur part tous deux à l’origine de deux points.

Déjà en avance par sept points en huitième, les Blue Jays (31-21) ont planté le dernier clou grâce à un simple de deux points de Lourdes Gurriel fils.

Contrairement à Berrios, le partant des Twins Dylan Bundy (3-3) a été généreux. Il a donné six points, dont cinq mérités, huit coups sûrs et un but sur balles en seulement deux manches et un tiers. Les reveleurs Ian Hamilton, Yennier Cano et Juan Minaya n’ont pas été en mesure de ralentir les Jays non plus.

Après avoir été eux-mêmes sèchement vaincus 9 à 3 par les Twins vendredi, les Jays tenteront de remporter cette série dimanche avec la tenue du troisième et dernier match.