Capitales de Québec: trop forts pour la ligue?

Les Capitales de Québec n’ont eu besoin que de 18 matchs dans la Ligue Frontière de baseball pour fracasser le record dans l’histoire de l’équipe qui était de 10 victoires consécutives.

«Ça ne se compare à rien de ce que j’ai déjà vécu, c’est unique d’avoir une séquence victorieuse comme celle-là aussi tôt dans une saison, a témoigné avec enthousiasme le lanceur québécois Miguel Cienfuegos, samedi, lorsque joint au téléphone. Déjà, on a fait du Stade Canac notre forteresse et le défi est de poursuivre notre succès sur la route.»

Cienfuegos, 25 ans, était justement au monticule pour les Capitales, vendredi soir, quand l’équipe a prolongé sa série de gains à 12. Même s’il a très bien fait depuis le début de la campagne, le joueur originaire de Laval a alors signé une première victoire comme membre des Capitales. En six manches de travail, il n'a permis que deux points et Québec l'a emporté 14 à 3 contre les Jackals, au New Jersey.

«L’an dernier, j’avais eu des victoires avec Équipe Québec, mais là, je suis extrêmement content d’en avoir enfin une avec les Capitales», a avoué Cienfuegos, qui a aussi joué au Panama au cours de l’hiver dernier.

«Miguel a très bien fait depuis le début de la saison, mais parfois on bousillait l’avance quand il était le lanceur, a reconnu le gérant Patrick Scalabrini. On est contents de lui avoir donné du soutien à l’attaque vendredi. C’est important pour nous de pouvoir lui offrir ces victoires-là.»

«Une touche spéciale»

Cienfuegos, qui présente une moyenne de points mérités de 2,61 en cinq départs, assure ne pas trop se préoccuper de ses statistiques personnelles. Par ailleurs, il prend fierté à encourager et conseiller ses coéquipiers lorsqu’il n’est pas directement impliqué dans un match.

«Je veux me donner davantage ce rôle-là d’être un meneur contrairement à l’an dernier où j’étais une recrue», a-t-il résumé.

À titre d’exemple, la semaine dernière, durant l’heureux séjour de neuf victoires en autant de matchs des Capitales à la maison, Cienfuegos a pris soin de discuter avec le frappeur Pedro Gonzalez. Depuis, il sent que son coéquipier a retrouvé ses repères au bâton, ses deux récents circuits l’aidant aussi à se défaire d’une certaine pression.

«Il y a une touche spéciale dans cette équipe, a ajouté Cienfuegos. Mais je dirais aussi qu’on vit dans le moment présent.»

Encore tôt

Le discours de Scalabrini, un homme d’expérience, aide en effet à garder confiance, sans trop s’emballer. Les Capitales (16-3, avant le match de samedi soir) demeurent ainsi concentrés sur la tâche à accomplir.

«On est encore tôt dans la saison, l’objectif est d’étirer cette série de victoires, évidemment. Mais il y aura peut-être des moments plus difficiles plus tard dans la saison et, à ce moment-là, on va s’en rappeler de cette heureuse séquence», a noté le gérant.

Selon le format des éliminatoires dans la Ligue Frontière, chaque champion de division obtiendra un laissez-passer tandis que les clubs terminant aux deuxième et troisième rangs devront s’affronter dans un seul match éliminatoire.

«On n’est pas rendus là, on dit depuis le début de la saison qu’on vise le championnat et c’est certain qu’il faudrait finir au premier rang [de la division] pour se donner une vraie chance, a affirmé Scalabrini. Par contre, présentement, il y a encore tellement de baseball à jouer.»

- Après la série de trois matchs contre les Jackals devant se terminer dimanche après-midi au New Jersey, les Capitales retrouveront leurs partisans à Québec, de mardi à jeudi, pour trois parties contre les pauvres Greys d’Empire State. Ces derniers ont perdu leurs 19 premiers matchs de la saison.

- Le précédent record de 10 victoires consécutives des Capitales avait été établi, à deux occasions, en 2010 et 2011 à l’époque où le club de Québec dominait dans la défunte Ligue Can-Am.