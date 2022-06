Patsy Gallant: «C’est l’album de ma vie»

Elle a récemment lancé son autobiographie, histoire de raconter [Sa] vie en technicolor. On la voit sur le web avec De Pierre en fille comme au petit écran grâce à la série documentaire D.I.S.C.O. Et voilà qu’elle rapplique aujourd’hui avec un nouvel album. Assiste-t-on au grand retour de Patsy Gallant ? La question fait rigoler la chanteuse. « Honey, je vais toujours revenir ! » promet-elle.

Dur à croire que Patsy Gallant soufflera 74 bougies cet été. Au bout du fil, la chanteuse (et comédienne, ne l’oublions pas) est excitée comme une gamine de discuter de son nouvel album, To Exist and Be Heard, sur le marché depuis hier. Elle rigole, elle s’esclaffe, elle interrompt même momentanément l’entretien lorsqu’une phrase prononcée lui inspire une ébauche de chanson.

« Je dois enregistrer ça avant de l’oublier », s’exclame-t-elle, déposant le combiné de sa ligne résidentielle le temps de chanter quelques notes devant le micro de son cellulaire.

On l’entend très bien le faire. Et sa voix, plus puissante que jamais, impressionne.

« Un don »

Une force de la nature, cette Patsy Gallant ? Assurément. On ne peut résister à la tentation de lui demander son secret.

« Aucune idée ! J’ai arrêté de me poser des questions sur ma voix, sur ce qui fait qu’elle est toujours là après toutes ces années. Je ne fume pas, je bois un verre de vin en dînant. Mais c’est tout. J’imagine que c’est un don », laisse-t-elle tomber, tout bonnement.

Cette voix, elle est mise bien en évidence sur chacune des 18 pièces qui composent To Exist and Be Heard, un premier album de chansons originales en plus de deux décennies. Les genres, à l’instar de ses influences, sont éclectiques. Et ça, ça permet de révéler de nouvelles couleurs de sa tessiture vocale, même 45 ans après avoir fait la pluie et le beau temps sur les pistes de danse avec Sugar Daddy.

Il faut dire que tous les aspects de ce disque ont été soigneusement étudiés, pesés et entièrement réfléchis avant qu’il débarque dans les lecteurs des fans. Car il y a de nombreuses années – une vingtaine, dans certains cas – que Patsy Gallant couve jalousement ces chansons. Cet album, c’est « l’album de [sa] vie », comme elle le réitère à plusieurs reprises durant l’entretien.

À sa manière

Mais de quoi est-il question sur ces pièces qu’elle a toutes signées ? De tout, réellement. De ses anciens amants (Tu me tues), de ses sœurs (Angels Are Crying), de son fils (A Million Words, Overdose de solitude), des hommes en général (Ain’t No Way to Treat a Woman)... Patsy Gallant y ratisse large, tout ça en empruntant des parfums pop, dance, disco, country et funk. Et tout ça, c’est fait à sa manière. Comme elle l’entendait.

« Des producteurs voulaient prendre mes chansons et les transformer, en faire ce qu’ils veulent. Mais ces chansons-là, ce sont comme mes bébés. Je ne peux pas les donner à n’importe qui sans même savoir si elles vont être bien traitées. Voyons donc, ça ne se fait juste pas », précise-t-elle avec toute la verve qu’on lui connaît.

« Alors j’ai tout pris en main. Je me suis dit que c’était le temps où jamais. J’ai tout fait moi-même, j’y ai passé mon fonds de pension. Mais il fallait qu’elles sortent, ces chansons. Et c’est le plus cadeau que je me suis jamais fait », ajoute-t-elle.