Concernant la curatelle publique

Je suis tombé ce matin sur les propos de « la cousine éloignée d’une vieille dame » dont la gérance de la vie avait été remise entre les mains du Curateur public puisque cette dernière n’avait plus de famille pour s’occuper d’elle, et qu’au rythme où sa santé se dégradait, elle ne pouvait plus voir à ses affaires par elle-même.

Après avoir repris contact avec sa tante, étant revenue vivre dans la même ville qu’elle, elle avait constaté qu’elle ne recevait que très peu de visites des responsables de son cas à la Curatelle, et se demandait si elle ne pourrait pas remplir elle-même ce rôle.

J’ai apprécié la réponse que vous lui avez donnée en lui suggérant de s’adresser à L’Association pour la défense des personnes et des biens sous curatelle publique pour obtenir des réponses à ses questions et éventuellement devenir la curatrice de sa tante.

Comme vous le souligniez aussi dans votre réponse, il semble reconnu publiquement que les visites du Curateur aux personnes dont il a la charge sont à ce point peu fréquentes qu’il y a lieu de s’en inquiéter. J’aimerais d’ailleurs apporter mon point de vue personnel sur cet organisme qui, j’imagine, dépend du gouvernement du Québec.

En juillet 2013, j’ai un neveu qui est décédé subitement à l’âge de 55 ans. Il était seul dans la vie, sans testament, et son père et sa mère étaient décédés. De fait, il n’avait qu’une sœur, plus âgée que lui, souffrant de schizophrénie depuis longtemps, elle-même déjà soumise à la Curatelle publique.

Mon neveu était à l’emploi d’une entreprise publique très renommée et gagnait sa vie plus qu’honorablement. Il a donc laissé derrière lui un très bon montant en épargne, auquel s’ajoutait une importante somme qu’il avait héritée de ses parents.

Qu’arrive-t-il à ces sommes importantes dont sa sœur est la seule bénéficiaire ? Elle qui est dépendante de la Curatelle publique peut-elle en avoir la jouissance ? À qui la Curatelle doit-elle des comptes ?

À ma connaissance, depuis le décès du cousin en question, la Curatelle n’a donné aucun rapport à quiconque sur ce qu’elle fait dans ce dossier. Et encore une fois à ma connaissance, elle ne voit presque jamais celle dont elle a le devoir de s’occuper. Est-ce que la Curatelle a le droit de dépenser tout l’avoir que la sœur de ce monsieur possède sans que personne n’en sache rien ? À quand une enquête publique sur la Curatelle ?

JGuy Pelletier

Il est impossible pour le Curateur public de disposer des biens appartenant aux citoyens dont il a la charge sans rendre des comptes. Et sans prendre parti, personne ne peut nier qu’il a du pain sur la planche le Curateur, lui qui a plus de 13 000 personnes sous sa gouverne. La tâche est lourde et les embûches sont nombreuses quand on fait affaire avec des gens en perte d’autonomie, ou sans autonomie aucune. Sans parler des familles qui refusent de collaborer dans certains cas de figure.

On me dit que quiconque voudrait postuler pour s’occuper du dossier d’un proche, il peut le faire. Étant entendu qu’il y aura une évaluation psychosociale du ou de la prétendante, avant qu’un transfert de responsabilité ne puisse se faire vu l’émergence possible d’arnaques de toutes sortes.

Je signale qu’il existe un secteur des plaintes à la Curatelle publique et que le Protecteur du citoyen peut également servir de rempart en cas de litige. Pour toute personne ayant des questions concernant le Curateur public, on s’adresse au Service des renseignements généraux en composant le (1-844) 532-8728.