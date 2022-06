Herboristerie: conseils précis pour faire ses concoctions

Envie de découvrir comment faire des décoctions, des teintures mères, des infusions et des remèdes à base de plantes ? Loïc Ternisien, naturopathe et herboriste français très populaire sur les réseaux sociaux et dans les médias, explique tout de A à Z dans son nouveau livre, Le guide ultime de l’herboristerie. Les plantes utiles y sont répertoriées, avec une fiche technique et des conseils pratiques, et le livre est un concentré d’informations servant à s’initier à cette pratique qui existe depuis des centaines d’années.

Loïc Ternisien a d’abord effectué un parcours universitaire scientifique pour ensuite s’intéresser aux médecines naturelles. Il est reconnu dans son milieu, en France et au Canada : il a été élu meilleur naturopathe de Montréal et son carnet de rendez-vous est déjà rempli pour cinq mois.

Dans ce nouvel ouvrage illustré, grand public, il présente l’histoire de l’herboristerie, des plantes, des techniques de fabrication et des recettes de remèdes ainsi que des fiches pratiques.

Pour Loïc Ternisien, l’herboristerie est une approche ouverte à tous.

« Ce qui fera la différence entre un professionnel et un herboriste amateur sera son niveau de [connaissance en] botanique. » Disons qu’il existe des plantes simples à reconnaître, d’autres pour lesquelles il faudra absolument avoir plus de connaissances pour ne pas courir de risque. « Qu’importe votre niveau, tout herboriste devra avoir la même maxime : “Je ne récolte pas ce que je ne reconnais pas !” » explique-t-il en entrevue, par courriel.

L’auteur constate un réel engouement pour l’herboristerie.

« Je vois de plus en plus de personnes sentir le besoin de revenir aux [moyens] fondamentaux en matière de santé, d’être plus autonomes et indépendants face à l’industrie pharmaceutique. La crise [de la] COVID a véritablement été un élément déclencheur pour beaucoup de personnes : bon nombre [d’entre elles] souhaitent dorénavant prendre soin [d’elles], avoir une vie plus proche de la nature et préserver l’environnement. »

Conseils aux débutants

Loïc Ternisien a des conseils importants à donner aux débutants.

Le guide ultime de l’herboristerie, Loïc Ternisien, Éditions Albin Michel, environ 240 pages

« Sortez de chez vous et prenez le temps : l’herboristerie s’apprend sur le terrain ! Dans un premier temps, amusez-vous à reconnaître des plantes autour de votre domicile. Une fois que vous êtes certains [d’avoir reconnu la bonne plante], choisissez une transformation simple (la teinture mère ou l’infusion) et consommez le fruit de votre récolte. C’est tellement gratifiant ! »

Plusieurs plantes sont de véritables petits trésors, comme l’arnica, le millepertuis et le pissenlit.

« Les plantes sont le fruit de la nature ! Elles contiennent une richesse de principes actifs colossale qui travaillent en synergie les uns avec les autres (contrairement aux molécules standardisées) : c’est ce qui fait la force de toute plante médicinale. »

L’herboristerie, ajoute-t-il, est une véritable science de la plante. « Respectez-la, aimez-la et prenez le temps de peaufiner votre pratique pour laisser tout ce savoir infuser en vous... »

À la suite du travail de recherche poussée mené pour rédiger Le guide ultime de l’herboristerie, Loïc Ternisien retient plusieurs choses importantes.

« Je constate d’une part qu’il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de plantes pour soigner la plupart des maux du quotidien : dix suffisent. D’autre part, je constate que la science moderne prouve aujourd’hui les bienfaits de certaines recettes que l’on trouve quelquefois dans des ouvrages qui datent parfois de plusieurs centaines d’années. »