LAVOIE, Jocelyne



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 21 mai 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Jocelyne Lavoie, épouse de madame Edith Sauvageau, fille de feu monsieur Marcel Lavoie et de feu madame Irène Julien. Elle demeurait à Donnacona (Les Écureuils). La famille recevra les condoléances au, à partir de 14 h, suivieet de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Lavoie laisse dans le deuil outre son épouse, ses soeurs : feu Julien, Martine (Charles St-Pierre) et Marjolaine (Sylvie); ses belles-soeurs et son beau-frère : Hélène Sauvageau, Luc Sauvageau (Josée Trépanier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital régional de Portneuf et le personnel du soutien à domicile pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca