ROUTHIER, Léopold



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 9 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Léopold Routhier, époux de madame Jeannine Bidégaré. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifet de là au cimetière de Giffard. Monsieur Routhier laisse dans le deuil son épouse, madame Jeannine Bidégaré; ses enfants : Nathalie et Alain (Frank Prud'homme); son frère : Georges (Carmelle Chamberland); ses beaux-frères et belles-soeurs : M. Jean-Charles Paquet (feu Lise Routhier), M. Lucien Bidégaré (Ghislaine Dallaire) et Mme Marielle Drouin (feu Jacques Bidégaré) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à toute l'équipe du département de gériatrie du 7e étage de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins et le soutien offert dans les derniers jours de sa vie. La famille vous invite à témoigner votre sympathie par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca.