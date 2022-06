ST-LAURENT, Pierrette Thibault



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 12 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Pierrette Thibault, épouse de feu monsieur Gaston St-Laurent, fille de feu madame Eva Brochu et de feu monsieur Louis de Gonzague Thibault. Elle demeurait à Lévis.Madame Thibault St-Laurent a travaillé 48 ans à la bijouterie Maurice Lemieux de Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.Les cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil sa soeur: Jeannine (feu Roland Couture); son beau-frère Roger (Mélanie Tremblay) et ses belles-soeurs Françoise Forgues et Madeleine De Verteuille, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Michel; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: René (feu Clorinthe Lessard), Gilbert (feu Colette Côté), André, Pauline (feu John A. Morton). Nous tenons à remercier tous les bénévoles et le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur bienveillance et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral et/ou à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.