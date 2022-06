Sara-Danielle: de la musique portée par les émotions

À 27 ans, l’auteure-compositrice-interprète Sara-Danielle pourrait être qualifiée de vieille âme. Sensible, disciplinée, perfectionniste et en quête constante (de sens, d’identité, de son rapport au monde), la chanteuse propose des pièces mûres, profondes et joyeuses, à son image.

Originaire de Gatineau et ayant grandi avec une mère franco-ontarienne (de là sa disposition à écrire et chanter en anglais), Sara-Danielle est venue à Montréal étudier en musique. En chant plus précisément, même si elle joue du violon depuis qu’elle est toute petite.

Si son bref parcours en chant jazz à l’université lui a permis d’explorer les dessous de la musique, l’écriture et le côté plus cérébral de la création, elle a pris le chemin de la pop, du soul et de l’électro, des styles qu’elle affectionne particulièrement.

« À 20 ans, j’avais envie d’avoir mon propre projet, mon band avec mes amis musiciens, relate celle qui se produira le 7 juillet sur la nouvelle scène Club Montréal du Festival international de jazz. J’ai écrit mes premières chansons et j’ai évolué là-dedans, en faisant un petit album indépendant, puis un EP plus professionnel baptisé Healing ».

Quelques simples plus tard, le désir de se retrouver en studio avec un réalisateur pour faire une cassure avec son mode de création piano-voix s’est imposé. Ce qu’elle a fait en compagnie de l’artiste montréalais Jesse Mac Cormack, son réalisateur chouchou.

Ensemble et intuitivement, ils ont conçu le nouvel EP de Sara-Danielle baptisé Another Self. Six pièces composant un mini-album feutré que la créatrice décrit comme plus calme, plus groovy et plus acoustique qu’électro, malgré quelques synthétiseurs.

Quête identitaire

Au cœur de celui-ci, un grand thème s’impose : l’identité.

« J’apprends un peu plus à aimer qui je suis et à vivre avec qui je suis pour vrai, poursuit la compositrice. J’essaye de comprendre qui je suis par rapport aux autres, à moi-même et dans mes relations. »

De cet exercice, Sara-Danielle la créatrice hyperactive explique être ressortie grandie. Comme c’est le cas pour chacun de ses projets, elle qui considère que ses chansons forment un album-souvenir – une sorte de capture audio – de moments précis de sa vie.

« C’est important de trouver ta propre identité dans la musique », lance celle qui souhaite se présenter au monde de la manière la plus authentique possible, dans toutes ses dualités, ses qualités et ses imperfections.

En attendant de la voir évoluer sur scène au Festival international de jazz de Montréal, on peut se délecter de son plus récent vidéoclip, celui de la ballade Draw Me. Une suite de belles images tournées à L’Isle-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent, et de dessins collés sur la pièce préférée de la chanteuse qui s’y accompagne au piano.