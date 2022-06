Drainville préfère une limousine à ses principes

C’est fou comme le hasard peut parfois être ironique...

Le jour même où François Legault se sent obligé de faire une (autre) profession de foi fédéraliste pour faire taire les rumeurs voulant qu’il soit un souverainiste masqué, qui se joint à son équipe ?

Bernard Drainville !

Le gars qui voulait être chef du PQ !

Avouez que c’est délicieux...

Tu dis que tu renonces à Satan, tout en te fiançant avec Belzébuth...

IZNOGOUD, SORS DE CE CORPS !

J’ai discuté avec Dominique Anglade, hier, à QUB radio.

Elle jubilait.

La cheffe du PLQ va pouvoir enfin sortir la rengaine préférée de son parti, qu’on avait remisée dans un coffre de cèdre le jour où le PQ est entré aux soins intensifs (qu’il a quittés hier pour les soins palliatifs) :

« Surtout, ne votez pas pour eux, ce sont des séparatissssses ! La preuve : après Caroline St-Hilaire, ils sont allés chercher Drainville ! Be Afraid ! Be very Afraid ! Ils sont de retour ! »

La question que tout le monde se pose est simple...

Ou François Legault est moins fédéraliste qu’il le dit.

Ou Bernard Drainville est moins souverainiste qu’il l’a laissé entendre.

Personnellement, je penche pour la seconde réponse.

Entre les principes et la limousine, l’homme fort de la charte des valeurs a choisi la limousine.

Et même plus : le titre de dauphin !

Qui sait ? C’est peut-être ce que voulait dire le titre de l’émission qu’il animait pour le 98,5 : Drainville PM.

Pas pour « après-midi », mais pour « premier ministre ».

Pourquoi se contenter d’un rôle de ministre quand on peut être calife à la place du calife, comme le vizir Iznogoud ?

Ça vaut bien le million de dollars que le 98,5 lui offrait pour animer pendant trois autres années !

LES DEUX CHAPEAUX

Ce qui nous amène à la deuxième question : ça fait combien de temps que l’animateur-vedette du 98,5 (qui était payé pour commenter l’actualité politique) « discute » avec la CAQ ?

Ça fait combien de temps qu’il utilise son rôle de futur ministre pour flatter Legault dans le sens du poil en ondes, et son rôle de journaliste pour aller chercher des informations chez ses futurs adversaires politiques ?

La question se pose.

Je me demande comment Paul St-Pierre Plamondon a réagi lorsqu’il a appris la nouvelle de la « conversion fédéraliste » de Bernard Drainville...

Comme disait ma blonde : le Titanic souverainiste coule, et au lieu de prêter main-forte à ses anciens camarades qui ont de l’eau jusqu’au menton, Bernard Drainville a appelé un hélicoptère pour qu’il vienne le chercher !

Avec des amis pareils...

UN CLOU DANS LE CERCUEIL DU PQ

« Oui, mais il va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa ! »

Euh... Vraiment ? Vous croyez ça ?

Et comment monsieur Drainville va arracher ces nouveaux pouvoirs à Ottawa ?

Il a participé à tuer le parti qui lui permettait de ne pas arriver là les mains vides !

Drainville a mis le dernier clou dans le cercueil du SEUL parti capable de lui donner un certain levier face au gouvernement fédéral !

Vous pensez qu’Ottawa aura peur de dire NON au Québec, maintenant que la menace souverainiste a été enterrée... par l’un des ténors du SEUL parti souverainiste ?