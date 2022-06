Enlève la nuit: renaître enfin et s’ouvrir au monde

On peut venir au monde à tout âge. C’est cette phrase à la fois toute simple et si complexe que Monique Proulx examine à travers un nouveau roman lumineux, d’une grande sensibilité, un grand appel à la liberté, Enlève la nuit. Elle raconte l’histoire de Markus qui s’enfuit de la communauté fermée qui l’a vu naître et doit s’inventer, à partir de rien. Il doit découvrir peu à peu tous les codes du monde libre.

Markus, homme enfin libre, se retrouve à aider les plus mal pris de la ville. C’est un Markus différent qui vient à la rescousse d’Abbie et Raquel, deux vestiges de son ancienne vie. Et ce jeune homme est habité par une volonté d’éclairer ceux qui souffrent d’obscurité.

Monique Proulx, en entrevue, parle de l’aspect réconfortant de son roman, « lentement élaboré avec amour », dit-elle.

« Markus existait dans le livre précédent, mais je ne pensais jamais le faire revivre. Je n’ai jamais fait ça, reprendre un personnage. »

Elle est restée deux ans sans écrire et soudain, a revu ce personnage, ce jeune homme de 20 ans qu’elle avait « abandonné » sur le coin d’une rue, à Montréal.

« Ça s’est mis à me hanter et j’ai décidé de me mettre dans sa peau. C’est devenu un prétexte pour que j’aie soudain 20 ans et que je sois plus qu’une immigrante... quelqu’un qui vient d’une autre planète et qui ne connaît pas du tout les règles du jeu technologique et qui s’aventure dans le monde complètement dépouillé, avec un regard ouvert et candide. Prêt à tout. »

Expérience littéraire

Monique Proulx avait envie de vivre cette expérience littéraire qui s’est avérée très intéressante.

« Il y avait quelque chose de très jouissif dans la façon dont j’écrivais, parce que je parlais à travers Markus. Il ne connaît pas bien le français, donc il invente des mots, il joue avec les mots, les détourne un peu. Cette liberté m’a rappelé comment écrire de la fiction, c’est quelque chose de merveilleux. »

Monique écrit qu’« un homme doit reconnaître qu’il est perdu avant de commencer à retrouver son chemin ». Écho à l’ère pandémique, où beaucoup de gens ont perdu leurs repères ?

« La vie est difficile. C’est aussi ce dont j’avais envie de parler : être libre dans le monde, dans la vie moderne, n’est pas une expérience de tout repos. »

« Ça demande une sorte de lâcher--prise constant devant les choses qu’on ne peut pas changer et une sorte de résilience devant tout ce qui est à notre portée et tout ce qui peut être modifié grâce à nous. Il y a une sorte d’équilibre à trouver entre l’abandon et le dynamisme. Markus, c’est ça qu’il doit apprendre à trouver, à travers ses pérégrinations, son chemin. Il cherche l’amour et cherche le sens de la vie. »

L’inconnu

Monique Proulx rappelle que cette plongée dans l’inconnu s’applique à tout le monde. « Le monde est devenu un inconnu. Avec ce qui se passe... On n’aurait jamais pensé qu’une guerre comme celle qui se passe en Ukraine était possible de nos jours. On pensait qu’avec les moyens diplomatiques et avec la peur du nucléaire, ce serait suffisant pour retenir tous les despotes de ce monde et on s’aperçoit que non. »

« On pensait que technologiquement parlant, on avait maîtrisé tous les virus... On est dans l’inconnu complètement. La terre commence à montrer qu’on a abusé de ses ressources. »

Tout ça est menaçant et demande une sorte de confiance fondamentale, convient-elle. « Il y a de bons gestes à poser, une attitude d’ouverture à avoir. Et c’est aussi avec la solidarité avec les autres qu’on peut réussir à faire des choses. »

♦ Monique Proulx est romancière, nouvelliste et scénariste.

♦ Elle a remporté de nombreux prix, dont le Prix des libraires du Québec et le prix Québec-Paris pour son roman Homme invisible à la fenêtre (1993), adapté au cinéma en 1999 par Jean Beaudin sous le titre Souvenirs intimes.

♦ L’adaptation au cinéma de son roman Le sexe des étoiles a été en lice aux Oscars et aux Golden Globe Awards.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« C’était la première fois que je riais depuis des semaines.

Et que j’avais une direction : tout droit, à droite, 3333.

Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela change le cœur, d’avoir une direction. Ou sans doute le savez-vous depuis toujours. Mais à ce moment de ma vie, les pas que je faisais dans cette direction me rapprochaient de l’homme libre que j’avais oublié que j’étais, me rapprochaient de l’étincelle rallumée en moi, peut-être parce que je marchais sans attente, sans espérance, dans la seule curiosité excitante. »