Entre Berlin et les années 80

Monter un spectacle concentré sur les années Berlin de David Bowie est un projet très audacieux. Présenté hier au Grand Théâtre de Québec, Heroes/Bowie/Berlin livre la marchandise. Pour l’apprécier pleinement, il faut accepter d’être un peu déstabilisé.

La période Berlin du Thin White Duke, avec les albums Low, Heroes et Lodger, lancés entre 1977 et 1979, n’est pas sa période la plus commerciale. Ce n’est pas celle avec ses gros « hits » qui ont secoué la planète.

Heroes/Bowie/Berlin n’est pas, non plus, un spectacle de personnification. Trois chanteuses, entourées d’une solide équipe de huit musiciens, posent leurs voix sur les chansons de l’artiste britannique de cette époque.

La salle Louis-Fréchette était assez remplie pour ce spectacle cassé, pour la première fois, en avril dernier, à Montréal.

Lancé avec les sonorités des Sense of Doubt, avec la diffusion d’images du Berlin, de jour et de nuit, des années 70, on se retrouve dans une gare de train pour Station to Station. Une belle ouverture avec Loryn Taggart qui offre, dans un costume noir et blanc, une gestuelle à la Bowie. Une belle ouverture réussie.

Fashion, qui ne fait pas partie de la trilogie Berlin et qui arrive rapidement dans le spectacle, est un beau moment. Loryn Taggart, Gabriella et la nouvelle, Eleonore Lagacé, portent des robes psychédéliques et la guitare du directeur musical Daniel Lacoste grafigne comme sur l’album Scary Monsters. C’est très solide musicalement.

TVC 15 et Sound and Vision et Boys Keep Swinging, avec des chanteuses qui portent des costards jaune, rouge et bleu pastel, nous ramènent, avec efficacité, dans la période Berlin.

Ambiances

Et tout à coup, on fait un étrange bond inattendu de quatre ans dans un Let’s Dance qui n’était pas attendu, provoquant une des grosses réactions de la soirée. Les gens se lèvent et dansent sur le parterre.

On remonte à nouveau dans le temps avec Beauty and the Beast de l’album Heroes. Les chansons s’alignent sans interaction avec le public. Tout passe par les chansons de Bowie.

Sous des faisceaux lumineux, V-2 Schneider, de l’album Heroes, avec Gabriella et les sonorités de saxophone de Mario Allard, est révélatrice. On sent à ce moment qu’il se passe quelque chose de spécial. On se sent totalement, musicalement et visuellement, dans l’univers de Bowie. Celui de la fin des années 70.

Encore plus avec Warszawa offert lors du premier rappel avec la flûte de Mario Allard et Gabriella au violon et à la voix et Moss Garden. Ces ambiances berlinoises, qui témoignent de cette époque particulière, on en aurait pris encore plus. Ça, c’était franchement génial et représentatif de cette période.

Iggy Pop

Heroes, livrée en fin de spectacle provoque une réaction plus forte que Let’s Dance. Et il y a eu, ensuite, les Golden Years, Scary Monsters et Lust for Life, coécrite avec Iggy Pop avant que le classique Space Oddity, sous de superbes éclairages, mette un terme à la soirée. À ce moment, les musiciens se lâchent lousse et s’approchent du public. Il y a une belle énergie. Un peu plus Iggy Pop que Bowie, qui l’a très peu chantée dans ces concerts, mais qui est un bon moment de cette prestation.

Spectacle en développement et voué à une carrière internationale, Heroes/Bowie/Berlin s’éparpille à quelques occasions. L’idée est bonne. La proposition a du potentiel. C’est solide et c’est livré avec précision. Il ne reste qu’à le jouer et l’habiter pleinement. On est dans l’esprit Bowie sans tenter de l’imiter.

Chose certaine, Heroes/Bowie/Berlin donne le goût de sortir les Low, Heroes et Lodger et écouter les originaux. Et juste pour ça, la mission de ce spectacle est réussie.