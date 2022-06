NOËL, Jacqueline



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 13 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jacqueline Noël, épouse de feu monsieur Michel Roy, fille de feu Anna Théberge et de feu Étienne Noël. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy Roy, Danny Roy (Francine Dallaire); ses petits-enfants : Jean-Michel, Frédérique (Olivier), ainsi que les enfants de Francine : Jessica (Mathieu), Stéphanie (Mathieu); ses arrière-petits-enfants : Rachel, Thomas, Julia, Elisabeth. Elle laisse également dans le deuil tous ceux qui ont partagé sa vie, dont sa grande amie : madame Béatrice Deraiche, ses amis : madame Marthe Girard, monsieur Gérard Gosselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, anciens élèves et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 17 juin 2022, de 18 h à 21 h,de 9 h 30 à 10 h 30 suivi dul'inhumation au cimetière St-Charles se fera par la suite. Remerciements spéciaux à Béatrice, ses nièces Ginette, Christiane, Lynn et sa petite nièce Caroline qui ont été près d'elle. Merci au personnel de la Résidence les Berges du ruisseau pour leurs bons soins.