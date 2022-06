Fous de Bassan retrouvés morts sur l’île Bonaventure: le phénomène est circonscrit mais inquiète

Les morts récentes de fous de Bassan soupçonnées d’être causées par la grippe aviaire dans les environs de Percé, en Gaspésie, semblent circonscrites, mais restent inquiétantes.

Le Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé est ouvert depuis peu malgré la découverte de plusieurs dizaines de fous de Bassan morts mystérieusement.

«Depuis la semaine dernière, on a repéré 75 spécimens morts. Quatre carcasses [soupçonnées de contenir le virus de la grippe aviaire] ont été envoyées au Centre québécois sur la santé des animaux sauvages, dont nous sommes toujours en attente des résultats», explique Rémi Plourde, directeur du Parc.

Les résultats des analyses seront connus au cours de la semaine à venir.

Bien que le problème demeure assez limité sur le territoire de l’île Bonaventure, la situation pourrait devenir beaucoup plus grave, selon un expert.

«C’est sûr que c’est bientôt le temps de la reproduction, a expliqué Magella Guillemette, professeur spécialisé en ornithologie marine à l’Université du Québec à Rimouski. Je ne sais pas l’impact sur un virus comme la grippe aviaire, mais bien qu’il n’y a pas de copulation présentement, le mâle et la femelle prennent le temps de se retrouver et ça, ça risque d’accélérer les contacts et ainsi, les cas de grippe aviaire.»

Pour le spécialiste, cette situation relève du jamais vu. «Des mortalités massives dans le milieu marin, c’est déjà arrivé. Ça peut être relié à la gestion de pétrole, à l’absence de nourriture, des algues toxiques. Mais je n’avais jamais entendu dire auparavant que la grippe aviaire pouvait avoir des impacts négatifs sur les oiseaux marins», a-t-il confié.