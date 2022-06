Gérer les attentes!

Mardi, Kent Hughes rencontre les médias en zoom depuis Buffalo au « combine » de la LNH. Lorsque questionné sur le contrat de Martin St-Louis, il remet à plus tard. Il ajoute que Martin est pour l’instant en vacances à l’étranger avec sa famille.

Mercredi matin, le Canadien annonce via Twitter que Martin St-Louis devient le 32e entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe. Qu’est-ce qui s’est passé en moins de 24 heures ? Seul le CH le sait.

C’est un détail, je sais. La signature du contrat de St-Louis était un secret bien mal gardé. N’empêche. Le Canadien nomme son coach via Zoom ?

Alors que le directeur général et le vice-président hockey sont en déplacement et au cœur d’une semaine cruciale en vue du repêchage de juillet ? Ce doit être ça le fameux « autre temps autre mœurs... ».

Ce qui m’a le plus frappé du propos de St-Louis, c’est essentiellement que la seule chose qu’il sait est qu’il ne sait rien. Clairement chez le CH, on est en mode gestion des attentes. Normal. Martin St-Louis est de la pure race des gagnants. De ceux qui sont prêts à mourir pour la victoire. La confirmation de sa permanence pour trois ans avec le Tricolore a déclenché un vent d’optimisme sur les médias sociaux. Tous s’entendent pour dire que Martin ne va pas accepter de perdre pendant trois ans. Les plus ambitieux rêvent aux séries le printemps prochain. Et pourtant...

Développer d’abord

Le discours du coach ne va pas dans cette direction. Martin ne veut pas s’avancer sur ce qui l’attend à l’automne. Trop d’incertitudes quant aux effectifs qu’il dirigera. Se rabat sur une maxime claire : d’abord bien développer les jeunes, les résultats viendront ensuite.

Je suggère ici que la plus grande qualité de Martin St-Louis le coach soit dans les faits son plus grand défaut. Le développement est crucial au hockey. Pour St-Louis, c’est la clé. Pour Kent Hughes aussi. Cette qualité, Martin a pu l’exploiter au maximum dans les rangs pee-wee aux États-Unis. Les Américains ont compris depuis longtemps ce que divers comités tentent d’insuffler désormais au Québec : le processus est beaucoup plus important que les résultats.

Or, on semble omettre ici un petit détail. Il s’agit bien du Canadien, la plus grande organisation de hockey au monde.

Il s’agit d’une entreprise milliardaire qui ne fait que gérer des résultats. Les parts de marché des matchs à la télévision, la demande pour l’achat de billets, les produits dérivés, la bonne bière... Tout est pris en compte et tout tient des résultats et non du processus.

Ceci prouvant cela, malgré une finale de la Coupe Stanley il n’y a pas un an, Dominique Ducharme encaisse un pas pire chèque en jouant au golf et Martin St-Louis commence un contrat de trois ans. Essentiellement parce que le public s’est désintéressé faute de résultats.

Je ne suis pas contre le développement, pas plus que je ne suis contre la vertu. Je comprends la gestion des attentes dictée par les communications et prônée par Martin St-Louis. Dans les faits, cette belle intention va durer combien de temps ?

Coup de cœur

À l’Alliance, la nouvelle équipe de basketball professionnelle de Montréal. Il y a un buzz à Verdun. Les gens sont au rendez-vous, le spectacle est excellent. Les stars des plateaux de la NBA Luguentz Dort et Chris Boucher assistent aux matchs et supportent les locaux. Annie Larouche gagne son audacieux pari avec fracas. Faut voir sur place absolument. J’y reviens mardi.

Coup de gueule

Aux autorités de l’arrondissement Verdun. L’Auditorium a été rénové à grands frais. La transformation est superbe. Jusqu’à ce que les haut-parleurs se mettent à cracher tout croche des bruits agressants. Les investisseurs de l’Alliance ajoutent du lustre à Verdun. Que la ville les appuie avec un son digne. La mairesse Plante le saurait si elle s’était pointée au match d’ouverture...

Un p’tit 2 sur...

Une autre victoire pour l’Alliance demain, cette fois face au Nighthawks de Guelph. Probablement devant une autre salle comble, ce qui n’est pas banal un dimanche à 16 h en plein été. Pour un vrai portrait de la réalité du Montréal de 2022, il faut se rendre à Verdun assister à un happening de l’Alliance. Il se passe quelque chose là-bas qui est révélateur et divertissant.