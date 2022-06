Jaser pour briser l’isolement des aînés

Après une pause forcée de deux ans en raison de la pandémie, l’événement «On jase-tu» était de retour au Complexe Desjardins, à Montréal, samedi.

De nombreux aînés ont pu se retrouver et tirer un trait sur les deux dernières années qui ont été plutôt sombres pour plusieurs d’entre eux.

«Ça fait sortir de la maison, parce que, vous savez que moi, je suis seule, je n'ai plus personne», a clamé une dame à TVA Nouvelles.

«Moi, j'étais dans une RPA, alors il y a eu beaucoup d'éclosions, on était confinés dans nos appartements, alors je trouve que ça fait du bien», a témoigné une autre personne âgée.

Accru par la crise sanitaire, l’isolement des aînés était toutefois présent bien avant l’arrivée de la COVID-19.

«Les aînés ont leur place dans notre société, et c'est grave de savoir qu'il y en a plusieurs qui socialement sont isolés et on a un rôle à jouer, et le premier qu'on a à jouer, c'est d'en parler, de dire que ça existe parce que ça a un impact sur les fonctions cognitives, ça a un impact aussi sur l'aspect physique», soutient la porte-parole de l’événement «On jase-tu», Marie-Claude Barrette.

Et les générations plus jeunes peuvent avoir un impact sur ce phénomène.

«On peut se parler, on peut se côtoyer, on peut être concernés, parce que si un jour on est chanceux, et je parle aux jeunes, vous allez vieillir! Donc, ça vous concerne, ça vous regarde», affirme la porte-parole de l’événement, France Castel.

D’ailleurs, de nombreux jeunes ont répondu présent pour construire des ponts avec les générations plus âgées.

«En tant que jeune qui a été beaucoup affectée par la pandémie, je trouve que c'est important de soutenir ceux qui ont été dans la même situation que nous, qui ont été négligés. Ici, ce sont les aînés et je trouve ça important qu'on se rassemble, qu'on se jase, qu'on discute de ce qu'on a vécu», raconte Anaïs, l’une des bénévoles de «On jase-tu».

Pour la classe politique, c'était aussi l'occasion de souligner que les personnes plus vulnérables sont celles et ceux qui ont construit le Québec d'aujourd'hui.

«Il faut absolument que la société du Québec, québécoise, se préoccupe de nos personnes les plus vulnérables, on n'a pas le droit de les laisser tomber», indique la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais.

«Ce sont les aînés qui ont beaucoup contribué à la société et des aînés qui veulent briser l'isolement aussi. Ça rassemble les générations, on a besoin de se rassembler aussi», affirme pour sa part la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.