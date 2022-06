Le Rocket s’incline en prolongation

Le Rocket de Laval n’était qu’à quelques minutes de l’emporter, mais il a finalement plié l’échine 2 à 1 en prolongation face aux Thunderbirds de Springfield, samedi au MassMutual Center.

• À lire aussi: Situation intrigante pour le CH devant le filet

C’est l’ancien du Canadien de Montréal Matthew Peca qui a clos le débat en première période supplémentaire. Le pivot s’est amené seul devant le filet et a décoché un tir vif dans l’enclave.

Les «T-Birds» prennent ainsi les devants dans la finale de l’Association de l’Est.

«Je ne pense pas qu’on a joué un mauvais match, a noté Rafaël Harvey-Pinard après la rencontre. Il faut donner le crédit à l’autre gardien, il a fait une très belle "job".»

Le défenseur Brady Lyle avait créé l’égalité avec moins de trois minutes à faire au temps réglementaire à l’aide d’un tir de la ligne bleue qui a dévié devant Primeau.

«C’est malheureux pour lui, il était en bonne position, a indiqué Danick Martel. C’est vraiment pas de sa faute. C’est tout en son honneur de nous avoir gardés dans le match aujourd’hui.»

On s’attendait d’ailleurs à un duel de gardiens entre Primeau et Joel Hofer et c’est exactement ce à quoi on a eu droit. Primeau a repoussé 37 des 39 tirs adverses, tandis que le portier du club-école des Blues de St. Louis a réussi 41 parades.

«[Primeau] se présente à chaque match, a louangé "RHP". Malheureusement, on n’a pas été opportuniste et il faudra trouver une manière de plus l’aider défensivement.»

C’est Martel, auteur de plusieurs buts importants depuis le début du tournoi printanier, qui a rompu l’impasse en deuxième période. Alors que le défenseur Tyler Tucker s’était aventuré en territoire adverse, Brandon Gignac a repéré son coéquipier qui s’amenait à toute vitesse en zone ennemie. Martel a battu Hofer de vitesse pour inscrire son septième but printanier.

Les «T-Birds» ont balayé coup sur coup les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton et les Checkers de Charlotte pour entamer les séries éliminatoires. Ils demeurent ainsi invaincus depuis le début du tournoi éliminatoire.

Le Rocket et les Thunderbirds n’auront droit qu’à quelques heures de repos avant de croiser le fer à nouveau à Springfield, dimanche.