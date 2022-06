Le sommet de l’exclusion

Biden se décide enfin à faire un timide geste d’ouverture envers Cuba. Sans doute sentant la grogne prendre l’ampleur dans la région à la suite de l’exclusion de Cuba, ainsi que du Nicaragua et du Venezuela, et du prochain Sommet des Amériques à se tenir à Los Angeles du 6 au 10 juin, le président étatsunien a annoncé une série de mesures destinées à assouplir les sanctions prises par l’administration précédente, comme la suppression de la limite de mille dollars par trois mois pouvant être envoyés des États-Unis à des membres d’une même famille à Cuba, la reprise des vols organisés – on ne parle pas ici de tourisme individuel, toujours interdit – avec arrivée dans différents aéroports du pays et non plus seulement à La Havane, l’accélération du processus de réunification familiale, etc. Des miettes, car le blocus économique et commercial – une mesure honteuse digne d’une époque révolue, comme l’a réaffirmé le président mexicain – demeure toujours en vigueur tout comme l’inclusion fallacieuse de Cuba dans la liste des pays qui appuient le terrorisme, ce qui nuit considérablement aux relations commerciales avec le reste du monde et lui interdit l’accès à certains programmes de coopération internationale.

À propos du 9e Sommet des Amériques, les rumeurs les plus folles circulent, dont celle de l’absence possible du président étatsunien à cet événement qu’il a lui-même convoqué dans le but de redorer son blason. Car, à l’approche des élections de mi-mandat, en novembre prochain, la dernière chose dont a besoin le président en chute libre, c’est une défaite. Et tout indique que ce sommet sera un fiasco, à cause de l’exclusion des trois pays de «l’axe du mal»: Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Déjà le président mexicain Andrés Manuel López Obrador et celui de Bolivie, Luis Arce, ont officiellement annoncé qu’ils n’assisteraient pas à ce sommet si les exclusions étaient maintenues. Le président argentin, lui, hésite, tandis que la majorité des pays de la CELAC (Communauté des États latino-américains et des Caraïbes) ont condamné la décision de la Maison-Blanche, démontrant ainsi que les temps changent et qu’on n’est plus prêt à obéir aux diktats de l’empire comme dans le bon vieux temps.

Tout se passe comme si le président Biden était à la merci du puissant lobby de la mafia cubaine de Miami, sénateurs, députés et hommes d’affaires d’extrême droite, tous farouchement opposés à la Révolution cubaine, qui pèsent beaucoup lors d’élections et peuvent faire élire ou tomber un gouvernement.

Tout se passe comme si Washington n’avait pas encore pris la mesure des changements qui s’opèrent actuellement dans cette partie du monde avec l’élection de gouvernements progressistes ou de gauche, comme au Pérou, en Bolivie, au Honduras, au Chili, au Mexique et possiblement en Colombie où la gauche est en avance, et au Brésil où tous les sondages donnent Lula gagnant, sans parler de la majorité des pays des Caraïbes qui rejettent la politique interventionniste des États-Unis. Ça commence à faire beaucoup de monde.

Reprise du tourisme

Petit à petit, les Québécois reviennent visiter Cuba pour des vacances de rêve. Air Transat, Air Canada et Sunwing offrent quelques vols hebdomadaires vers les plages de Varadero, parmi les plus belles au monde. Et parmi ces visiteurs, nombreux sont ceux qui se rendent à La Havane, ville culturelle merveilleuse à découvrir. Malheureusement, aucune compagnie aérienne québécoise ou canadienne n’offre une liaison Montréal-La Havane, comme avant la pandémie. Pourtant les autorités cubaines ont assoupli les conditions d’entrée au pays et le port du masque sanitaire n’est plus obligatoire sauf au moment de votre arrivée.

Cette absence de liaison aérienne entre les deux villes s’explique d’autant moins que les grandes compagnies aériennes européennes sont toutes présentes à l’aéroport international José-Marti de La Havane. Cette situation oblige le visiteur québécois à se rendre à ses frais à La Havane, soit en taxi soit en autobus de la compagnie ViaAzul, pour l’aller et le retour. Une perte de temps et d’argent.