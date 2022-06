Les deux pieds dans l’eau après une pluie torrentielle

La saison des ouragans s’annonce plus active que la normale chez nos voisins du sud, car plusieurs avaient déjà les deux pieds dans l’eau en Floride samedi, après le passage d’une dépression tropicale.

«On sait que les ouragans deviennent de plus en plus forts, de plus en plus tôt dans la saison. L’exemple, on vient de le voir, avertit Gilles Brien, expert en biométéorologie. On voit que les ouragans semblent se renforcer depuis une vingtaine d’années.»

En 24 heures seulement, la Floride s’est retrouvée avec 280 millimètres de pluie, soit l’équivalent de tout ce qui peut tomber en un été à Montréal.

Photo AFP

Cette pluie torrentielle provient des restants de l’ouragan Agatha, qui est né du côté de l’océan Pacifique avant de traverser la pointe du Mexique pour se rendre dans l’Atlantique.

Il s'agit de l'ouragan le plus fort jamais observé avant le début de la saison habituelle, du 1er juin au 30 novembre, avec des vents soutenus allant jusqu'à 160 km/h.

«Les restants d’Agatha sont en train de se reformer et c’est ce qui est passé sur la Floride. Une dépression tropicale qui va probablement renaître ce soir pour se transformer en tempête tropicale, et recevoir le nom de Alex», détaille M. Brien.

Ce phénomène, qu’on appelle «ouragan croisé», est assez rare.

Photo AFP

Deux pieds dans l’eau

Plusieurs Québécois qui habitent en Floride se sont ainsi retrouvé les pieds dans l’eau.

Richard Clavet, président et cofondateur de Richard’s Motel, qui compte 18 immeubles à Hollywood et à Hallandale Beach, au nord de Miami, était à même de constater l’ampleur des précipitations.

«J’ai dû relocaliser des clients [...] Trop d’eau à l’extérieur dans la section arrière. Impossible de se rendre aux chambres sans avoir à passer dans un pied d’eau», a-t-il relaté samedi.

Opérant ses motels depuis 1990, M. Clavet affirme être un habitué des alertes météo. Il estime que les citoyens du secteur ont tout de même évité le pire, puisque, malgré les quantités de pluie, le vent n’était pas de la partie.

«Il y a eu beaucoup d’eau [...] À trois coins de rue d’ici, il y avait un char qui est resté en panne dans l’eau», dit-il, rappelant que des petites rues ont été fermées par les autorités en raison des dangers occasionnés.

De huit à dix ouragans

Cette année, on prévoit jusqu’à 21 tempêtes nommées, dont de huit à dix ouragans, estime Gilles Brien. Normalement, on en compte environ 6 par été.

Cela pourrait se traduire par de la grosse pluie et des vents dans l’est du Québec pour la fin de l’été et le début de l’automne, si des restants d’ouragans «assez costauds» terminent leur course dans l’Atlantique Nord, estime Patrick Duplessis, météorologue chez Météomédia.

«Ça s’inscrit aussi dans notre été qu’on prévoit quand même assez chaud et humide avec un bon influx d’air qui provient des États-Unis», ajoute-t-il.

Réchauffement climatique

Selon Gilles Brien, il se pourrait très bien que la saison des tornades, déjà très active aux États-Unis, le devienne aussi au Québec cette année.

«C’est des indices partout que le climat est en train de changer [...] Tout est relié, parce qu’on rajoute de la chaleur dans le système climatique. Des océans plus chauds, l’air est plus chaud, les orages sont plus puissants. Ils vont plus haut en altitude, la grêle augmente en diamètre, les vents sont plus forts», énumère-t-il.

Il attribue la cause de ces changements au réchauffement climatique.

«Ça prend des catastrophes, des tempêtes qui passent dans les régions urbaines de plus en plus pour que les gens réalisent que le climat est en train de changer big time», se désole-t-il.