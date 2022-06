Les leçons de Doug Ford

Pierre Poilievre voulait s’assurer qu’on parle de lui cette semaine, en présentant son projet de loi qui vise à « abolir toutes les obligations vaccinales actuelles » et « interdire toutes les obligations vaccinales à l’avenir ».

Qui doutait encore que M. Poilievre veut rameuter chez lui les égarés de Maxime Bernier ?

Cet appel du pied aux antivaccins s’ajoute aux autres positions controversées du meneur présumé de la course à la direction du Parti conservateur.

Ses élucubrations sur le Bitcoin, censé nous protéger de l’inflation, ou encore le congédiement du patron de la Banque du Canada, censé être l’unique responsable de l’inflation mondiale.

Sans oublier son flirt avec les théories du complot sur le Forum économique mondial, ces supposés maîtres du monde qui tirent toutes les ficelles de nos vies.

Vaccination obligatoire

Les candidats avaient jusqu’à hier pour vendre des cartes de membres. M. Poilievre voulait s’assurer de finir la semaine avec un coup d’éclat.

C’est réussi.

« Ce n’est pas clair si Poilievre fournira des vaccins aux Canadiens lors d’une future pandémie. La seule façon d’empêcher cela est avec un leader sérieux qui ne risquera pas la santé de Canadiens pour son propre pouvoir », a envoyé Jean Charest sur ses réseaux sociaux.

La proposition de M. Poilievre ne sera jamais adoptée et elle est tout compte fait trompeuse.

Car, voyez-vous, lorsqu’on y regarde de plus près, le texte du projet de loi de M. Poilievre parle uniquement et spécifiquement des obligations vaccinales de la « COVID-19 ».

La liberté, c’est apparemment aussi celle de tromper et de jouer sur les mots sur les réseaux sociaux.

Parlez-en en bien, en mal, mais parlez-en.

Jeu d’alliance

La stratégie de Pierre Poilievre n’est pas fortuite. Pour s’assurer la victoire, il aura besoin des autres candidats. Il s’adonne que deux autres prétendants, Leslyn Lewis et Roman Baber, exècrent les obligations vaccinales.

Il s’adonne aussi que cette course se joue avec un pied dans le passé. On parle de vaccination, du « convoi de la liberté », de la pandémie, du masque, plus que tout autre sujet.

Petite parenthèse sur le mode de scrutin particulier de cette course. Il s’agit d’un vote préférentiel.

Les membres votants sont invités à inscrire sur le bulletin de vote leur premier, second choix et ainsi de suite.

Pour les candidats, à défaut d’avoir leur nom en haut de la liste, l’objectif est d’obtenir ces précieux choix subséquents.

L’appel aux alliances informelles a déjà commencé. Un influent député de la branche sociale conservatrice qui appuie Leslyn Lewis suggère aux membres antiavortement de placer Pierre Poilievre au second rang.

Et on connaît déjà les atomes crochus entre Patrick Brown et Jean Charest.

Mais rien ne dit que les membres répondront à l’appel au vote stratégique.

Poilievre met le paquet pour attirer chez lui les partisans des candidats marginaux de la course.

Doug Ford

Pendant ce temps, en Ontario, Doug Ford a remporté avec éclat un deuxième mandat majoritaire de suite.

Il a gagné où les conservateurs fédéraux sont incapables de faire des gains, c’est-à-dire dans les villes.

Doug Ford a fait du chemin depuis qu’il admirait Donald Trump pour sa détestation des « élites » et de « l’establishment ».

Il a fait la paix avec les libéraux de Justin Trudeau, il a poli son discours, baissé le volume, adopté cette image du bon père de famille. Ce n’est pas étonnant que lui et François Legault s’entendent si bien.

Ils ont en commun une sorte de pragmatisme aux accents populistes.

Mais surtout, M. Ford a su choisir son camp durant la pandémie en éjectant ou muselant les antivaccins et antimesures sanitaires de son parti.

Il a rejeté Roman Baber, candidat à la direction des conservateurs fédéraux.

La victoire de Doug Ford le consacre comme l’homme fort du conservatisme canadien.

Elle démontre qu’un conservateur peut gagner dans le Canada central sans instiller la colère des électeurs, aussi légitime soit-elle.

Il y a cependant un revers à cette médaille. Doug Ford n’a pas manipulé la colère des Ontariens, mais leur ennui. Il s’est fait discret, a évité les journalistes, a pris un minimum de questions, détaillé un minimum de promesses.

Tout cela face à des oppositions divisées avec un attrait limité. Résultat : le taux de participation le plus bas de l’histoire.

C’est une vieille recette conservatrice. Cynique, mais efficace.

Les progressistes ont d’ailleurs été incapables de se rallier derrière un seul parti pour s’opposer à Doug Ford. Peut-être leur fait-il moins peur que d’autres leaders conservateurs avant lui. Là aussi, une vieille tactique libérale.

Ses collègues du fédéral ont-ils une leçon à retenir des succès de Doug Ford ? Il y a là assurément matière à réflexion.