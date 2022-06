Les personnes grandes plus à risque face à une centaine de problèmes de santé

Les personnes mesurant plus de 1,75 m (5 pieds 9 pouces) seraient plus sujettes à plus de 100 maladies et soucis de santé selon une étude britannique.

Des scientifiques ont examiné plus de 1 000 maladies parmi 250 000 femmes et hommes blancs, hispaniques et noirs aux États-Unis.

Le fait d’être grand serait associé à un risque plus élevé de battements cardiaques irréguliers, de varices, de lésions nerveuses et d’ulcères du pied. Les personnes grandes sont également plus sujettes aux infections cutanées et osseuses. Elles ont aussi plus de chances d’avoir des caillots sanguins, des lésions nerveuses ou des infections fongiques des ongles.

Les scientifiques du Rocky Mountain Regional VA Medical Center n’ont pas cherché à savoir pourquoi les personnes de grande taille souffrent davantage de problèmes de santé.

Cependant, une théorie est que le sang doit être pompé sur une plus longue distance, ce qui peut réduire le débit, qui est essentiel pour garder le corps en bonne santé.

Porter plus de masse corporelle peut également exercer plus de pression sur les os, les muscles et les pieds, ont déclaré les chercheurs.

Cependant, les personnes de grande taille présentaient un risque moindre de certaines comorbidités majeures, notamment les maladies coronariennes, l’hypertension artérielle et l’excès de cholestérol.