Les vieux démons de Cronenberg

Depuis ses premiers films, réalisés au début des années 1970, David Cronenberg a toujours été fasciné par les mutations et les modifications du corps humain. Dans Les crimes du futur, son 22e long métrage, le célèbre cinéaste canadien renoue avec ses premiers amours en revisitant des thèmes qui le hantent depuis toujours.

L’intrigue des Crimes du futur est campée dans un avenir dystopique où les humains peuvent subir toutes sortes de transformations physiques sans ressentir de douleur et où la chirurgie a remplacé le sexe.

L’artiste provocateur Saul Tenser (Viggo Mortensen) profite de ces nouvelles évolutions pour faire pousser dans son corps de nouveaux organes, qu’il présente à son public sur scène avec l’aide de sa complice et amoureuse, Caprice (Léa Seydoux). Leurs expérimentations artistiques finiront par alarmer une enquêteuse du Bureau de Registre National des Organes (Kristen Stewart).

Malgré l’incroyable modernité du sujet, David Cronenberg a écrit Les crimes du futur il y a plus de 20 ans. En entrevue au Journal lors d’une visite éclair à Montréal plus tôt cette semaine, le cinéaste de 79 ans a assuré qu’il n’avait pas modifié une seule ligne du scénario original du film, qui a dormi sur sa table de travail pendant plusieurs années.

« En fait, la seule chose qui a été changée, c’est le titre, précise-t-il. Le scénario original s’intitulait Painkillers, mais on s’est aperçu qu’il y avait déjà plusieurs romans et même une série télé qui portaient ce titre. Mon producteur m’a alors suggéré de rebaptiser le film Les crimes du futur, qui était le titre de l’un des premiers longs métrages que j’ai écrits. Je me suis donc volé mon propre titre ! »

En portant à l’écran ce scénario écrit à la fin des années 1990, David Cronenberg revient au « body horror » (horreur corporelle), son genre de prédilection, qui caractérise plusieurs de ses œuvres les plus marquantes, dont La Mouche, Vidéodrome et Crash.

Plusieurs scènes gore sont bien entendu au menu des Crimes du futur. Mais fidèle à lui-même, Cronenberg a aussi injecté une bonne dose d’humour noir au long métrage.

« L’humour est très important dans ce film, admet-il. Lors de la projection au Festival de Cannes [la semaine dernière], le public a ri à une seule scène, soit celle où le personnage de Viggo dit qu’il n’est pas très bon avec le sexe d’antan. Mais après la projection, plusieurs personnes m’ont dit qu’elles voulaient rire, mais qu’elles ne savaient pas si c’était approprié de le faire pour ce genre de film. Mais je crois que les spectateurs qui connaissent bien mon cinéma vont se permettre d’en rire parce qu’ils sont déjà familiers avec mon humour. »

Une complicité

Les crimes du futur marque la quatrième collaboration entre Cronenberg et Viggo Mortensen, son acteur fétiche, qu’il a déjà dirigé dans trois de ses films précédents, dont Une histoire de violence et Les promesses de l’ombre. C’est toutefois la première fois que les complices explorent la science-fiction ensemble.

« Je trouve que c’est un personnage très différent de tous les rôles que Viggo a eu l’occasion de jouer au cinéma jusqu’à maintenant, observe le réalisateur torontois. Quand je lui ai fait lire le scénario, il a d’abord voulu jouer le policier du film. Je crois qu’il n’a pas tout de suite compris le personnage de Saul. Mais je l’ai convaincu que ce serait un plus gros défi pour lui de jouer ce rôle parce qu’il est plus complexe et difficile à comprendre. »

Viggo Mortensen admet effectivement avoir craint au départ ce personnage rempli de contradictions. Mais il a finalement été séduit par sa timidité et sa fragilité, mais aussi par la relation intense qu’il entretient avec Caprice, sa complice, incarnée par l’actrice française Léa Seydoux.

« C’est une histoire d’amour très différente de celles qu’on a l’habitude de voir, signale l’acteur de 63 ans. Mais Saul et Caprice sont très liés l’un à l’autre, physiquement et émotivement, au point où ils sont prêts à sacrifier leurs ambitions artistiques pour leur bien-être physique. J’ai aimé ça en eux. Et Léa a été une excellente partenaire de jeu. Elle était très dédiée à son personnage et très motivée à l’idée d’aider David à raconter l’histoire qu’il voulait raconter. »

Les crimes du futur, à l’affiche depuis hier.