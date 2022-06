Marcel Leboeuf devient le grincheux

Il aura fallu imaginer un troll agriculteur et bougon prénommé Trollilo pour qu’on puisse revoir Marcel Leboeuf dans une émission quotidienne destinée aux petits. À l’automne, il mettra fin à une disette de plus de 30 ans grâce à sa présence au sein de la distribution de L’île Kilucru, la nouveauté que préparent Télé-Québec et Radio-Canada.

« Ça me ramène à mes débuts, quand j’ai commencé en tant que comédien, confie Marcel Leboeuf. Ça fait 45 ans que je fais ça, mais ça faisait longtemps que je n’avais pas fait une série pour enfants. »

Dans cette production pour enfants actuellement en tournage, une famille a choisi de s’installer sur une île incroyable, là où vivent de nombreuses créatures particulières comme une fée, une sirène, un yéti, un extraterrestre, un loup-garou, un fantôme ou encore un troll.

Tout un caractère

« C’est un mélange de Louis de Funès et du Grincheux, détaille Marcel Leboeuf à propos de son personnage. C’est l’agriculteur de l’île : il a tout un caractère, mais il a un bon cœur [...] Il est bête, il n’est pas fin, mais il a un côté tendre quand il se retrouve seul. Il a un ami papillon. En même temps, c’est comme s’il se parlait tout seul... C’est flyé, mais j’adore ça ! »

Ce n’est pas tous les jours qu’on incarne un troll, mais celui qui lui donnera vie a eu rapidement une idée très claire de la façon dont il devait aborder ce rôle. « Pour moi, le Grincheux était un bon point de départ. [...] Sur l’île, c’est lui qui a tous les défauts. Mais en même temps, il peut compatir et remercier... »