Massé se trompe sur les loyers

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’ÉNONCÉ

Dimanche, Manon Massé a indiqué qu’un employé au salaire minimum doit travailler 58 heures par semaine pour être en mesure de payer un logement moyen à Montréal. « Cinquante-huit heures, ça, c’est rien que pour le loyer. Faque oublie ça manger, t’habiller, te transporter. Cinquante-huit heures de travail juste pour ton logement », s’est-elle indignée, lors du congrès national de Québec solidaire.

LES FAITS

C’est faux. Travailler l’équivalent de 58 heures par semaine au salaire minimum fait en sorte qu’environ 30 % de son salaire brut sert à payer le loyer, et non pas 100 % comme le prétend Mme Massé. Ne pas dépasser 30 % de son salaire brut pour se loger est une recommandation de la Société canadienne d’hypothèque et de logement. Il reste alors 70 % de son revenu pour se nourrir, se vêtir, se déplacer, etc. Invité à s’expliquer, QS a reconnu que Mme Massé avait commis « une erreur de bonne foi dans un moment de frénésie ». « Mais sur le fond, la situation demeure inacceptable. On ne devrait pas avoir à travailler 58 heures par semaine pour survivre », a insisté Camila Rodriguez-Cea, attachée de presse pour le parti.

– Pascal Dugas Bourdon

Le chiffre de la semaine : 3

C’est le nombre d’années pendant lesquelles les propriétaires de logements nouvellement bâtis pourront hausser les loyers comme bon leur semble selon un nouveau projet de loi déposé le 25 mai. Actuellement, la « clause F » dans les baux de location permet une telle hausse pendant cinq ans. Cette mesure n’entrera pas en vigueur tant que le projet de loi ne sera pas adopté.

Les locataires vivant dans des logements construits il y a moins de cinq ans ne peuvent pas exercer de recours en fixation de loyer devant le Tribunal administratif du logement. S’ils n’ont pas les moyens de se payer les hausses, ils n’ont d’autre choix que de déménager, ce qui est parfois compliqué dans le contexte actuel de pénurie de logements. Ce phénomène a été rapporté dans plusieurs reportages au cours des derniers mois.

– Marie Christine Trottier