Métiers d’avenir: des jobs bien à l’abri du chômage

On le voit, le choc démographique que vit le Québec bouleverse le monde du travail et menace chaque jour un peu plus son économie. À un point tel que, d’ici deux ans, plus de 200 professions se heurteront à un déficit de main-d’œuvre.

Ce scénario inquiétant n’est pas le fruit d’une œuvre de fiction. Il se trouve, écrit noir sur blanc, dans l’étude État d’équilibre du marché du travail, publiée tout récemment par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

On y apprend, en outre, que non seulement la pénurie de travailleurs que connaît le Québec continuera de s’accentuer – au rythme du vieillissement de sa population –, mais qu’en plus, d’ici 2025, des centaines de professions seront aux prises avec un déficit de candidats disposant du minimum de qualifications requises pour occuper les emplois laissés vacants.

L’État seul au front ?

La situation paraît grave. Elle frappe partout et à peu près tous les secteurs d’activité ; de la profession d’éducateur de la petite enfance à celle d’omnipraticien, en passant par les programmeurs, psychologues et mécaniciens d’équipement lourd.

« Pour la première fois [en 2025], écrivent les analystes du ministère, le nombre de professions en déficit et en léger déficit (204) sera supérieur au nombre de professions en équilibre » de main-d’œuvre (198).

En entrevue avec Le Journal, le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, s’est dit au fait des défis que devra affronter le milieu du travail québécois à brève échéance, tout en rappelant que l’État ne pouvait seul combattre ce phénomène.

« Il faut continuer d’agir sur tous les fronts et réaliser que ce n’est pas un défi qui repose uniquement sur les épaules de l’État. C’est un défi de société où tous les acteurs (patronat, syndicat, éducation, etc.) doivent s’impliquer et s’engager. »

Très qualifiés

Et ce qui rend la situation encore plus complexe est que la majorité des métiers menacés d’un déficit de main-d’œuvre exigent de leurs aspirants candidats de « fortes qualifications », que seuls des établissements universitaires ou collégiaux fournissent à l’heure actuelle.

« Il y a des métiers qui vont disparaître, et d’autres qui vont apparaître [...] relativise le ministre. Nous sommes dans un marché en constante mutation qui requiert une capacité d’adaptation. [Cette dernière], poursuit-il, passera par la formation, la requalification et le rehaussement des compétences ».

LES 10 MÉTIERS EN FORTE DEMANDE

Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire Enseignants au niveau secondaire Analystes et consultants en informatique Charpentiers-menuisiers Programmeurs et développeurs en médias interactifs Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) Ouvriers agricoles

– Avec Francis Halin