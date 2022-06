Parcours télé des nommés ciné

Ce dimanche, on célèbre la fête du cinéma québécois au gala des prix Iris de Québec cinéma, à Radio-Canada. Dans bien des cas, il n’y a aucune frontière entre le cinéma et la télévision. Tout en encourageant leurs films, je vous propose de jeter un coup d’œil à quelques-unes des œuvres télévisuelles auxquelles ont participé des artistes et artisans nommés cette année.

Tracey Deer

Photo d'archive

La réalisatrice et scénariste de Beans s’est démarquée grâce à la série télé Mohawk Girls diffusée sur APTN de 2014 à 2017. On y suivait quatre jeunes femmes mohawks qui cherchaient autant à trouver leur place dans la vie qu’à avoir une conquête amoureuse. On y sent la dualité entre les valeurs traditionnelles et l’attrait du monde à l’extérieur du territoire. C’est à 17 ans que Tracey a eu l’idée de cette série qu’elle décrit comme un Sex and the City des femmes autochtones. Les cinq saisons sont diffusées sur la plateforme Gem de la CBC.

Fred Pellerin

Photo d'archive

C’est sur scène qu’on retrouve Fred dans toute sa couleur. Mais le cinéma a bien su transposer ses mots comme le prouve L’arracheuse de temps. À la télé, nous avons pu le voir là d’où il vient et où ses personnages évoluent dans la série documentaire diffusée sur Ici télé Saint-Élie-de-légendes.

Nour Belkhiria

Photo d'archive

Avec deux longs métrages (Antigone puis Une révision), Nour aborde plutôt bien sa jeune carrière. Nous l’avons vu récemment dans Doute raisonnable et elle sera de la distribution d’Indéfendable, la nouvelle quotidienne de TVA cet automne.

Pascale Bussières

Photo d'archive

Le cinéma, Pascale y est tombée quand elle était adolescente participant à de nombreux projets de Sonatine à Bootlegger. Depuis, elle navigue entre le petit et le grand écran. Les nostalgiques se souviendront d’elle dans Chambres en ville ou La princesse astronaute. Elle a été la courageuse Blanche, la délirante Becky du Cœur a ses raisons, sans oublier Belle-Baie, Mirador, En thérapie, Complexe G, Prémonitions. Elle a aussi joué une narcissique dans L’heure bleue, une ministre dans District 31, une psychiatre dans Sortez-moi de moi, une policière dans Chaos et une ex dans Les mecs.

Danielle Fichaud

Photo d'archive, AFP

C’est beau de voir le succès que connaît cette actrice aguerrie avec son personnage de Sylvette Dieu dans Aline. Mme Fichaud a multiplié les rôles dans de nombreuses séries populaires depuis le milieu des années 1970. Pensons à Chez Denise, Lance et compte, Un gars, une fille, Fortier, Musée Eden, Au secours de Béatrice ou District 31. C’est le cinéma qui lui a offert son grand rôle. Plusieurs acteurs et actrices lui doivent aussi une fière chandelle puisqu’elle est depuis plus de 30 ans une formatrice de jeu reconnue.

Hélène Florent

Photo courtoisie, Les oiseaux ivres

Bien qu’on l’ait vue dans Belle-Baie, Lance et compte et Les invincibles, c’est sans contredit sa Stéphanie Valois de La galère qui nous a tous fait craquer. Elle a aussi tenu la vedette de Toute la vérité dans laquelle elle était avocate. Dans Unité 9, elle était plutôt détenue. Ce qui prouve l’étendue de son talent. Tout récemment, on pouvait la voir dans Eaux turbulentes (Tou.tv) puis dans L’homme qui aimait trop (Noovo). Elle s’est démarquée au grand écran dans Les oiseaux ivres et Maria Chapdelaine.

Christine Beaulieu

Photo courtoisie, ICI Télé

Nommée pour Norbourg, elle est actuellement la vedette des séries L’œil du cyclone et Cérébrum, dont la saison 2 sort sous peu.

Marine Johnson

Photo courtoisie, Anne-Marie Baribeau

Révélée à l’adolescence, elle est nommée pour Les oiseaux ivres. Dans la dernière année, nous l’avons vu dans les séries Les petits rois, Bête noire, Campus et Six degrés.

Guillaume Cyr

Photo d'archive

Nommé pour L’arracheuse de temps, 2021 a été une grosse année de télé pour lui avec les séries Une autre histoire, Léo, Le bonheur et La confrérie.

Émilie Bierre

Photo d'archive

Nommée pour Le guide de la famille parfaite, Émilie Bierre s’est fait connaître en interprétant la fille de Martin Matte dans Les beaux malaises. Très demandée au cinéma, elle a hérité de partitions complexes à la télé, notamment dans L’Échappée et Jenny diffusées sur Unis TV où elle incarnait une jeune atteinte d’un cancer.

Vincent-Guillaume Otis

Photo d'archive, Agence QMI

Qui ne connaît pas Vincent-Guillaume depuis qu’il a endossé le veston du sergent Bissonnette dans District 31 ? Malgré un horaire chargé, il s’est glissé dans la peau de l’acolyte de Vincent Lacroix, Éric Asselin, dans le film Norbourg. À la télé, il a incarné Paul Rose dans la série René Lévesque, son premier mandat, a joué dans quelques séries jeunesse et après s’être démarqué au cinéma (Babine, Gabrielle) est revenu au petit écran dans Série noire et Ruptures tout en tenant en haleine près de 2 millions de téléspectateurs tous les soirs.

Martin Dubreuil

Photo d'archive

Acteur caméléon, il est toujours là où on ne l’attend pas. Dans la dernière année, outre Maria Chapdelaine pour lequel il est nommé, on l’a vu à la télé dans Les honorables, Toute la vie, Bête noire et Piégés.

Patrice Robitaille

Photo d'archive

S’il retient l’attention dans Une révision, comme dans bien d’autres grands films, Patrice a décroché son premier rôle à la télé dans Watatatow. Mais c’est avec Les invincibles que le public l’a sérieusement adopté. Depuis, on l’a vu dans Les Boys, Toute la vérité, 30 vies, Pour Sarah, Patrice Lemieux 24/7. Il est l’ami un peu cave dans Les beaux malaises, l’enquêteur troublé Victor Lessard, et le banlieusard truand qui se la joue big dans C’est comme ça que je t’aime.

Alchimie 24

Photo Courtoisie

Un mot sur cette entreprise québécoise qui se démarque de façon spectaculaire. La catégorie des effets spéciaux est littéralement pour eux puisque leurs artisans occupent les 3 nominations pour L’arracheuse de temps, Maria Chapdelaine et Au revoir le bonheur. Fondée en 2007, Alchimie 24 est sur tous les fronts tant ici qu’aux États-Unis, au cinéma comme en télé. Au petit écran, ils ont contribué à certaines scènes des Beaux malaises 2.0, de la 3e saison de Stranger Things et de la série canadienne Transplant.

Claude Legault

Photo d'archive

Les oiseaux ivres est un des rares projets qu’il s’est permis récemment. On peut dire que Claude a marqué la télé avec Dans une galaxie près de chez vous, Minuit le soir et 19-2. Récemment, il était de la première saison de Cerebrum, on l’a vu dans Fugueuse et dans quelques Bye Bye.

Ranah Aït Ouyahia

Photo courtoisie

Nommé pour Une répétition, nous l’avons vu récemment dans les séries L’imposteur, Le monstre, Faits divers, La dérape, Fugueuse, Toute la vie, Les mecs et Classé secret. Il sera de la distribution d’Anna et Arnaud à TVA.

Céline Bonnier

Photo d'archive, Serge Gauvin

Vue dans L’arracheuse de temps, elle a été attachée dernièrement à L’heure bleue et Unité 9. Elle livre aussi une brillante performance dans la série policière Une affaire criminelle.

Robert Naylor

Photo d'archive

Un des prétendants de Maria Chapdelaine, c’est au cinéma que Robert a fait ses débuts alors qu’il était enfant. Aussi habile en français qu’en anglais, nous l’avons vu dans Being human, Bellevue, Subito texto, Cardinal et Clash. Il a joué deux fois les fils d’enquêteurs, dans 19-2 et District 31, deux rôles qui nous ont arraché le cœur.

Sylvain Marcel

Photo d'archive

S’il valse entre le drame et la comédie, Sylvain a attiré l’attention en incarnant l’alter ego de René Angélil, Guy-Claude dans Aline. À la télé, il a multiplié les rôles comiques dans Le sketch show ou 450 chemin du golf. Il nous a laissés bouche bée dans 19-2, s’est montré plus dur dans Les honorables, plus vulnérable dans Mensonges, Marche à l’ombre, Pour Sarah et plus récemment dans L’Échappée et Virage.

Émile Schneider

Photo courtoisie, Bell media/ Yan Turcotte

Un des plus brillants acteurs de sa génération. Il est nommé pour Maria Chapdelaine. Dans la dernière année, nous l’avons vu dans les séries District 31, La faille, Virage, Sortez-moi de moi, Portrait-robot et Les cavaliers.