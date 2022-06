Photos souvenirs : Normand D'amour

Rôle marquant

L’inoubliable gourou Damien Nomed, alias Christophe De Valmont, qui en terrorisait plusieurs, y compris les téléspectateurs assidus de L’Or du temps, téléroman écrit par Réal Giguère qui dura huit saisons à TVA de 1985 à 1993. Avec Angèle et Jean Coutu (les De Bray), Christine

Lamer, Luis de Cespedes--- et, sur la photo, le regretté Richard Niquette.

Déjà l’un des préférés

Il y a plus de 32 ans, en 1990, Normand D’Amour âgé de 28 ans, était déjà l’un des acteurs préférés du grand public. Il incarnait Jean-Marie Froment, le personnage pivot de la série Le Grand Remous et il tournait dans le téléfilm Lance et compte : Le moment de vérité, dans la peau du malhonnête Marco, envoûtant le jeune homosexuel Jimmy (Robert Brouillette

Séries télé

Le beau Normand à l’automne 1992, à l’aube de son trentième anniversaire. Après Le Grand Remous et Lance et compte, il jouait dans la série télé de Radio-Canada réalisée par Jean Beaudin Shehaweh aux côtés de Marina Orsini qui incarnait une jeune Amérindienne. Grâce à son immense talent, on le reverrait dans une quarantaine d’autres séries télé.

Prolifique

En 2006 dans Un monde merveilleux, il incarnait sur scène un capitaine de bateau esseulé, aux côtés d’Anne Dorval. Cette année-là, il jouait aussi dans La société des loisirs et dans Hosanna. Le comédien a jusqu’à maintenant joué dans rien de moins que 80 pièces de théâtre et remporté deux Masques en 1999 pour la pièce 15 secondes.

Récompenses

En 2010 et en 2011 (photo), il y a déjà plus de dix ans, Normand D’Amour recevait le prix Gémeaux du Meilleur premier rôle masculin, pour son populaire personnage de William Harrisson dans la série de TVA, Yamaska, écrite par Anne Boyer et Michel D’Astous, rôle qu’il défendit durant les huit ans que dura la populaire série.