Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Au nom des années 1990

Photo courtoisie

Descendantes directes de Sonic Youth, pas si lointaines cousines des Breeders, les trois adolescentes de Chicago qui forment Horsegirl prouvent sur leur surprenant premier album Versions of Modern Performance qu’une partie de la jeunesse a encore envie, comme dans les années 1990, de guitares distordues pour étaler ses états d’âme. Malgré le jeune âge de ses membres, le trio affiche une maîtrise admirable des codes de l’indie rock, du rock alternatif et du shoegaze, en particulier sur des titres aux mélodies fortes comme Anti-Glory, Option 8 (bonjour le clin d’œil à Dinosaur Jr.) et Billy. Elles ne manquent pas d’humour non plus. En fin d’album, on tombe sur un intermède musical intitulé The Guitar Is Dead. Tout ça après nous avoir démontré avec éloquence le contraire pendant dix tounes. (Cédric Bélanger)

Versions of Modern Performance ★★★★

► Un album de Horsegirl

Un bel alliage

Photo courtoisie

Deuxième album avec son trio, la chanteuse et pianiste Luce Bélanger poursuit son alliage jazz et chanson avec J’ai besoin de magnifique. Sept auteurs québécois, dont Geneviève Beaudet, Stanley Péan, Julien Gagné et David Portelance, ont écrit les textes des huit chansons. Accompagnée par le contrebassiste Nicolas Bédard et le batteur Mark Nelson, Luce Bélanger offre un jazz chanté qui n’est pas monnaie courante au Québec. Ça débute avec de belles notes de piano et la très réussie La ville est blanche, une composition de David Portelance, où une étoile se pose sur le fleuve. On trouve aussi une belle audace sur les titres, plus jazz, Pleurer de rire, Je préfère le silence et Repaire. Luce Bélanger et son trio proposent un bel équilibre entre le jazz et les portions chantées. (Yves Leclerc)

J’ai besoin de magnifique ★★★

► Un album du Trio Luce Bélanger

Douceur

Photo courtoisie

Il se dégage beaucoup de douceur, de sensibilité, de franchise et d’authenticité du nouvel EP concocté par Vé. Tout juste quelques mois après avoir lancé son premier microalbum, l’autrice-compositrice-interprète nous surprend de bien belle manière avec cet EP dont le seul bémol vient du fait qu’il est trop court. De ces 4 chansons, seule la pièce Celle qu’il se doit est inédite, alors que les autres sont des versions acoustiques de trois pièces de son précédent album. De la pure douceur. (Sarah-Émilie Nault)

Celle qu’il se doit ★★★

► Un album de Vé