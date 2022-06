Romans d’ici: Un printemps vraiment marquant

La grève étudiante de 2012 fut un tourbillon pour bien des jeunes. Ce roman en rend compte en plongeant dans leur quotidien.

Le printemps érable est au cœur du roman La diversité des tactiques d’Antonin Marquis, mais ce n’est pas la première fois que le sujet l’inspire.

Dans Les cigales, son premier roman paru en 2017, un duo d’amis fuyait la grève étudiante pour un court road trip aux États-Unis, occasion de revisiter leurs choix et leurs idéaux, comme on le fait à 20 ans.

Cette fois, pas de fuite : Marquis nous entraîne au sein du vaste mouvement de 2012 en se concentrant sur P-A, étudiant en sociologie à l’UQAM, et sur son groupe d’amis.

L’auteur sait décrire les caractéristiques de la vie étudiante : on lit Bourdieu, Chomsky, Lipovetsky en calant des bières ; on s’étourdit de débats tout en déconnant ferme et en trippant sur des jeux vidéo ; on s’interroge sur la révolution à une table du McDo. Au printemps 2012, il faut y ajouter l’effervescence des manifestations pour contrer la hausse annoncée des frais de scolarité.

Ça débute doucement, par des assemblées générales, très longues, puis des marches gigantesques et joyeuses. Mais le gouvernement ne cède pas et le contrôle policier se resserre. Manifester n’a plus rien de tranquille.

Photo courtoisie

Que faire alors : rester chez soi, se tenir derrière ou aller au front ? C’est ici que se glisse la thèse de la diversité des tactiques : « respecter les limites et les intentions de chacun et chacune dans leur action militante ». Mais des limites, ça se bouge : jusqu’où une théorie, qu’elle prône la provocation ou le pacifisme, arrive-t-elle à tenir une fois sur le terrain ? Il y aura des revirements surprenants.

Comme si on y était

Tout cela donne un roman animé, enthousiaste, touffu, collé à la quotidienneté de la grève – mais si soucieux du détail que parfois on s’y perd.

C’est surtout le cas dans la première partie. Ainsi des dialogues qui s’entrecroisent : l’auteur veut en illustrer la vivacité, mais on ne sait plus qui répond à qui. Plus efficace est la manière de présenter les échanges par texto qui se déroulent en parallèle : des crochets, des caractères gras et tout devient clair.

De même, on n’échappe pas au lourd déroulement d’une assemblée générale – ça donne envie de s’esquiver avant le vote ! Ces scènes auraient pu être resserrées.

Paradoxalement, le chaos des scènes de rue est décrit avec netteté ! Les projectiles lancés, les policiers qui foncent ou encerclent, les jeunes qui fuient ou sont arrêtés, le bruit des casseroles, c’est comme si on y était.

Quand le mouvement s’essouffle, P-A et ses amis sont confrontés à d’autres choix – d’amours, de carrière, de mode de vie – marqués par ce que le printemps érable leur a fait découvrir d’eux-mêmes et de leur société. On n’a pas fini d’explorer cet héritage.

C’est pourquoi, en dépit de maladresses, il s’agit d’un roman fort de son authenticité et nécessaire.