Séries LNH: des Rangers à prendre au sérieux

Bien peu de gens croyaient aux chances des Rangers de New York de se rendre aussi loin en séries éliminatoires cette année. Maintenant en avance 2-0 en finale de l’Est contre le Lightning de Tampa Bay, ils estiment être en bonne posture pour faire taire les détracteurs.

«Nous avons entendu toute l'année que [nous n'allions pas vraiment] connaître de succès en séries éliminatoires, s’est remémoré le défenseur Adam Fox, selon le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous l'avons dit toute l'année, la confiance dans ce vestiaire est élevée et les opinions extérieures n'affectent vraiment personne.»

Déjà, les Rangers ont prouvé que malgré l’inexpérience de plusieurs jeunes joueurs, ils ne paniquent pas lorsque les choses se corsent. Ils ont ainsi effacé des déficits de 3-1 contre les Penguins de Pittsburgh au premier tour, puis de 2-0 contre les Hurricanes de la Caroline à la ronde suivante.

Contre le Lightning – double champion en titre de la coupe Stanley –, qui n’avait jusqu’ici jamais perdu deux matchs de suite depuis le début du tournoi éliminatoire, cette jeune équipe a démontré qu’elle devait être prise au sérieux.

Pour expliquer les succès des Rangers, Fox avance que ses coéquipiers et lui misent sur eux-mêmes et refusent de jouer en fonction du talent et des séquences victorieuses de leurs adversaires.

«[Le Lightning] a eu une bonne séquence sans perdre deux matchs consécutifs auparavant, a d’abord concédé le lauréat du trophée Norris en 2021. Mais ce n’est pas vraiment dans nos esprits quand nous amorçons les matchs. Nous ne pensons pas aux séquences des équipes ou à ce qu’ils ont fait plus tôt. C’est maintenant [que ça compte].»

Jamais terminé

Le travail est toutefois bien loin d’être terminé pour les Rangers puisqu’ils doivent encore remporter deux matchs pour atteindre une première finale de la coupe Stanley depuis 2014. La série se déplacera par ailleurs en Floride, où le Lightning montre un dossier de 4-1 depuis le début des éliminatoires.

Fox espère ainsi que les Rangers retiendront des leçons de leurs propres succès lors des deux rondes précédentes: ce n’est jamais terminé tant qu’une équipe n’a pas signé quatre gains.

«C'est vraiment excitant, a lancé Fox, à propos de l’avance des siens. Mais nous étions de l'autre côté quand nous étions menés 2-0, donc je pense que c'est une bonne leçon pour nous; il ne faut pas lever le pied de l’accélérateur.»

Le troisième match de cette série est prévu dimanche à 15 h. Il sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.